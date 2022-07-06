П'ють і дебоширять: на окупованій території вводять сухий закон для солдатів РФ, — ГУР

У воєнній розвідці наголошують, що масове зловживання алкоголем підриває дисципліну в окупаційній армії.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області намагаються заборонити продаж алкоголю російським солдатам, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. До цих заходів вирішили вдатися, оскільки окупанти в масовому порядку зловживають алкогольними напоями, що призводить до порушення дисципліни та масових серйозних правопорушень.

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"Почастішали випадки залишення місць несення служби, перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані, порушення правил користування стрілецькою зброєю, ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані", — зазначають у ГУР.

За даними розвідки, пияцтво досягло таких масштабів, що керівництву комендатури військ росгвардії та окупаційної "військово-цивільної адміністрації" довелося заборонити продаж алкогольних напоїв, зокрема пива, російським солдатам. Заборона діє на території Михайлівської та Роздольської громад.

Раніше ГУР заявило, що в російській армії виділяють випадки дезертирства. Через великі втрати окупанти намагаються втекти з окупованої Херсонської області через Арабатську Стрілку до Криму.

20 червня Генштаб повідомляв, що підрозділи 1-го окупаційного корпусу ЗС РФ відмовляються воювати. Це також пов'язано із великими втратами російської армії у війні з Україною.

На початку червня в окупованому Мелітополі зафіксовано нестачу холодильників для зберігання тіл убитих російських військовослужбовців. За даними ГУР, проблему спробували вирішити, задіявши потужності місцевого м'ясокомбінату, який переобладнали у морг. Однак і це підприємство повністю забили тілами, тому воно більше не спроможне приймати нові "вантажі 200".