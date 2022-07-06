ВС РФ планирует начать масштабное наступление на Изюмском направлении, — военный эксперт

Вражеские войска перегруппировываются, сейчас там практически нет активных боевых действий, кроме массированных обстрелов Сил обороны.

Российские войска концентрируют силы на Изюмском направлении, чтобы начать там масштабное наступление. Об этом заявил военный эксперт и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии АрміяInform.

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По словам Машовца, войска перегруппировываются. Информация о сосредоточении на Изюмском направлении сил и средств противника говорит о том, что в скором времени там можно ожидать масштабного наступления ВС РФ. Сейчас там ведут массированные артиллерийские удары по позициям Сил обороны Украины. Также у врага есть небольшой тактический успех в районе Мазановки на Славянском направления.

ВС РФ минируют Харьковщину

Подразделения российских войск на северо-востоке от Харькова "притормозили". Сейчас они активно минируют тактический тыл ВСУ, чтобы армия не могла подвозить туда необходимые припасы или амуницию. Также интенсивно обстреливаются близлежащие населенные пункты в Харьковской области.

Атаковать подступы к Северску не удалось

Как отмечает Машовец, врагу не удалось взять Белогоровку по направлению к Северску. Передовые подразделение ВС РФ совершили безуспешные атаки со стороны Золотаревки и Лисичанского НПЗ на Верхнекаменское, чтобы обойти Белогоровку. Однако попытки совершить прорыв провалились.

Напомним, жителей Донецкой области призвали эвакуироваться из-за опасности обстрелов российских войск.

Также сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по одному из университетов Харькова.