ЗС РФ планують розпочати масштабний наступ на Ізюмському напрямі, — військовий експерт

Ворожі війська перегруповуються, зараз там практично немає активних бойових дій, окрім масованих обстрілів Сил оборони.

Російські війська концентрують сили на Ізюмському напрямі, щоб розпочати там масштабний наступ. Про це заявив військовий експерт і координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець у коментарі АрміяInform.

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За словами Машовця, війська перегруповуються. Інформація про зосередження на Ізюмському напрямі сил і засобів противника говорить про те, що незабаром там очікується масштабний наступ ЗС РФ. Наразі там ведуть масовані артилерійські удари по позиціях Сил оборони України. Також у ворога є невеликий тактичний успіх у районі Мазанівки на Слов'янському напрямі.

ЗС РФ мінують Харківщину

Підрозділи російських військ на північному сході від Харкова "пригальмували". Наразі вони активно мінують тактичний тил ЗСУ, щоб армія не могла підвозити туди необхідні припаси чи амуніцію. Також інтенсивно обстрілюються сусідні населені пункти в Харківській області.

Атакувати підступи до Сіверська не вдалося

Як зазначає Машовець, ворогові не вдалося взяти Білогорівку в напрямку Сіверська. Передові підрозділи ЗС РФ здійснили безуспішні атаки з боку Золотарівки та Лисичанського НПЗ на Верхньокам'янське, щоб обійти Білогорівку. Проте спроби здійснити прорив провалилися.

Нагадаємо, мешканців Донецької області закликали евакуюватись через небезпеку обстрілів російських військ.

Також повідомлялося, що війська РФ завдали ракетного удару по одному з університетів Харкова.