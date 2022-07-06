Уничтоженную ВСУ военную базу РФ в Мелитополе показали со спутника (фото)

В районах попадания боеприпасов видны участки выжженой земли рядом с местом, где располагалась вражеская авиация.

Журналист "Радио Свободы" Марк Крутов опубликовал в своем Twitter видеоматериал со спутниковыми снимками аэродрома в Мелитополе, где 3 июля была уничтожена российская военная база. На кадрах можно проследить момент до удара и после обстрела.

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"Власти утверждают, что "200 россиян убиты, уничтожены многочисленные склады топлива и боеприпасов", — написал журналист.

Просматривая материал, можно заметить несколько участков выжженной земли в участках, где были размещены вражеские самолеты. Также можно заметить разрушенную крышу красного цвета в длинном здании.

"Похоже, что под удар попали несколько автостоянок с навесами и несколько зданий", — комментирует снимки Крутов.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ за одну ночь уничтожили в оккупированном Мелитополе более 200 военнослужащих РФ. Как заявил мэр города Иван Федоров, украинская армия массированным огнем уничтожили одну из военных баз россиян, где были уничтожили также склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Между оккупированными населенными пунктами Мелитополем и Токмаком 3 июля был взорван железнодорожный мост, который позволял перевозить снабжение для российских подразделений. Железнодорожная ветка использовалась оккупантами для переброски составов с оружием и военной техникой.