Знищену ЗСУ військову базу РФ у Мелітополі показали із супутника (фото)

У районах влучення боєприпасів видно ділянки випаленої землі поряд із місцем, де розташовувалася ворожа авіація.

Журналіст "Радіо Свободи" Марк Крутов опублікував у своєму Twitter відеоматеріал із супутниковими знімками аеродрому в Мелітополі, де 3 липня було знищено російську військову базу. На кадрах можна простежити момент до удару та після обстрілу.

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"Влада стверджує, що "200 росіян убито, знищено численні склади палива та боєприпасів", — написав журналіст.

Переглядаючи матеріал, можна побачити кілька ділянок випаленої землі на ділянках, де було розміщено ворожі літаки. Також можна помітити зруйнований дах червоного кольору в довгому будинку.

"Схоже, що під удар потрапили кілька автостоянок із навісами та кілька будівель", — коментує знімки Крутов.

Раніше повідомлялося, що підрозділи ЗСУ за одну ніч знищили в окупованому Мелітополі понад 200 військовослужбовців РФ. Як заявив мер міста Іван Федоров, українська армія масованим вогнем знищила одну з військових баз росіян, де були знищені також склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Між окупованими населеними пунктами Мелітополем і Токмаком 3 липня було підірвано залізничний міст, який дозволяв перевозити постачання для російських підрозділів. Залізнична гілка використовувалася окупантами для перекидання складів зі зброєю та військовою технікою.