У РФ осталось более 2000 ракет, которых хватит на несколько месяцев бомбардировок — Forbes

По данным издания, главная опасность в том, что высокоточные ракеты у оккупантов заканчиваются, поэтому обстрелы могут приводить к массовым разрушениям гражданских объектов.

К началу полномасштабного вторжения в Украину Россия накопила около 7 тыс. ракет средней и ближней дальности действия (до 5500 км), почти половина из них приходится на невысокоточные ракеты Х-22, Х-55 и ракеты комплексов "Точка-У", пишет Forbes.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Российская армия поначалу чаще всего использовала ракеты типа "Калибр" морского базирования и ракетные комплексы "Искандер". Реже россияне применяли ракеты Х-101, несколько раз оккупанты заявляли о применении наиболее современного оружия — Х-47 "Кинжал". Запас этих ракет был относительно невелик — 2 тыс. – 3 тыс. единиц, но их активно использовали на первом этапе, явно не рассчитывая на то, что война затянется, отмечает издание.

В мае появилась информация о первых применениях ракет Х-59, образца 80-х годов. Это довольно точные ракеты, круговое возможное отклонение указано менее 10 м.

"Но СССР и Россия склонны преувеличивать реальную точность своего оружия", — сказано в статье Forbes..

Х-59 отличаются малым радиусом действия – менее 300 км и зарядом до 300 кг, поэтому они не в состоянии разрушать крупные объекты и могут использоваться россиянами только для обстрелов приграничных областей или побережья Черного моря. Альтернативой "Калибрам" для ударов на большие расстояния стали советские ракеты Х-55 и их более современная модификация Х-555. Круговое отклонение этих ракет составляет 20–100 м, поэтому назвать их высокоточными нельзя.

Forbes напоминает, что в мае также появились свидетельства о применении российской армией комплексов "Точка-У", хотя их официально сняли с вооружения. Отклонение таких ракет может достигать 250 м, кроме того, они, как правило, очень старые, поэтому могут вообще не попадать в цель.

Что говорит о дефиците высокоточных ракет?

Forbes отмечает, что российские оккупанты уже выпустили по Украине около 3 тыс. ракет и предполагает, что "Калибров" и "Искандеров" у них осталось немного. Косвенным подтверждением этого является применение новых и дорогих противокорабельных ракет П-800 "Оникс" стоимостью свыше $1 млн за единицу по наземным целям. Это означает, что либо россияне ощущают нехватку более дешевых ракет необходимой точности, либо они не успевают поставлять ракеты на флоты в Черном и Каспийском море, откуда ими можно наносить удары по территории Украины.

Если в России действительно возник дефицит Х-101, "Калибров" и дальнобойных ракет ОТРК "Искандер", то из ракет с дальностью более 500 км у россиян остаются только старые Х-55 и Х-22. В российских арсеналах хранится более 2 тыс. таких ракет, их может хватить еще на несколько месяцев бомбардировок украинской территории.

[ + – ] Ракеты Х-22 запускают с бомбардировщиков

Проблема еще и в том, что Х-22 — это самые большие неядерные ракеты, которые находятся на вооружении российской армии, подчеркивает Forbes. Вес их боевой части – 960 кг, длина — почти 12 м. Остальные ракеты обычно имеют вес боевой части 200–500 кг и длину 6–8 м. Эти ракеты "слепые", круговое вероятное отклонение начальной версии Х-22 составляло вообще 5 км. Дело в том, что ракеты в 1950-х годах разрабатывали для потопления авианосцев, предполагалось, что для этой цели хватит залпа из девяти Х-22, какая-нибудь из них да попадет по цели.

Использование их при обстреле городов говорит лишь о том, что российское руководство готово к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Напомним, найденные на территории разрушенного торгового центра "Амстор" в Кременчуге обломки боеприпаса свидетельствуют о том, что россияне нанесли удар ракетой Х-22, которая несла более 900 кг взрывчатого вещества.

Также в результате атаки ракетами Х-22/Х-32 поселка Сергеевка Белгород-Днестровского района удар пришелся по жилому дому и базам отдыха.