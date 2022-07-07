У РФ залишилося понад 2000 ракет, яких вистачить на кілька місяців бомбардувань, — Forbes

За даними видання, головна небезпека в тому, що високоточні ракети в окупантів закінчуються, тому обстріл може призводити до масових руйнувань цивільних об'єктів.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія накопичила близько 7 тис. ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5500 км), майже половина з них припадає на не високоточні ракети Х-22, Х-55 і ракети комплексів "Точка-У", пише Forbes.

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Російська армія спочатку найчастіше використовувала ракети типу "Калібр" морського базування та ракетні комплекси "Іскандер". Рідше росіяни застосовували ракети Х-101, кілька разів окупанти заявляли про застосування найсучаснішої зброї — Х-47 "Кинжал". Запас цих ракет був відносно невеликий — 2–3 тис. одиниць, але їх активно використовували на першому етапі, явно не розраховуючи на те, що війна затягнеться, зазначає видання.

У травні з'явилася інформація про перші застосування ракет Х-59, зразка 80-х років. Це досить точні ракети, можливе кругове відхилення вказано менш як 10 м.

"Але СРСР і Росія схильні перебільшувати реальну точність своєї зброї", — сказано у статті Forbes.

Х-59 відрізняються малим радіусом дії — менш як 300 км та зарядом до 300 кг, тому вони не в змозі руйнувати великі об'єкти, їх можуть використовувати росіяни лише для обстрілів прикордонних областей або узбережжя Чорного моря. Альтернативою "Калібрам" для ударів на великі відстані стали радянські ракети Х-55 та їхня сучасна модифікація Х-555. Кругове відхилення цих ракет становить 20-100 м, тому назвати їх високоточними не можна.

Forbes нагадує, що у травні також з'явилися докази про застосування російською армією комплексів "Точка-У", хоча їх офіційно зняли з озброєння. Відхилення таких ракет може досягати 250 м, крім того, вони, як правило, дуже старі, тому можуть взагалі не влучати в ціль.

Що говорить про дефіцит високоточних ракет?

Forbes зазначає, що російські окупанти вже випустили по Україні близько 3 тис. ракет і припускає, що "Калібрів" та "Іскандерів" у них залишилося небагато. Непрямим підтвердженням цього є застосування нових і дорогих протикорабельних ракет П-800 "Онікс" вартістю понад $1 млн за одиницю по наземних цілях. Це означає, що або росіяни відчувають брак дешевших ракет необхідної точності, або вони не встигають постачати ракети на флоти в Чорному та Каспійському морі, звідки ними можна завдавати ударів територією України.

Якщо в Росії справді виник дефіцит Х-101, "Калібрів" та далекобійних ракет ОТРК "Іскандер", то з ракет з дальністю понад 500 км у росіян залишаються лише старі Х-55 та Х-22. У російських арсеналах зберігається понад 2 тис. таких ракет, їх може вистачити ще на кілька місяців бомбардувань української території.

[ + – ] Ракети Х-22 запускають із бомбардувальників

Проблема й у тому, що Х-22 — найбільші неядерні ракети, які знаходяться на озброєнні російської армії, наголошує Forbes. Вага їх бойової частини — 960 кг, довжина — майже 12 м. Інші ракети зазвичай мають вагу бойової частини 200-500 кг і довжину 6-8 м. Ці ракети "сліпі", ймовірне відхилення початкової версії Х-22 становило взагалі 5 км. Річ у тому, що ракети в 1950-х роках розробляли для потоплення авіаносців, передбачалося, що для цієї мети вистачить залпу з дев'яти Х-22, якась з них влучить у ціль.

Використання їх під час обстрілу міст говорить лише про те, що російське керівництво готове до численних жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, знайдені на території зруйнованого торгового центру "Амстор" у Кременчуці уламки боєприпасу свідчать про те, що росіяни завдали удару ракетою Х-22, яка несла понад 900 кг вибухової речовини.

Також внаслідок атаки ракетами Х-22/Х-32 селища Сергіївка Білгород-Дністровського району удар припав по житловому будинку та базам відпочинку.