Тактика "системного шока": военный эксперт объяснил, как удары HIMARS парализуют ВС РФ (фото)

Украинские военные уничтожают крупнейшие склады боеприпасов параллельно парализуя движение врага железной дорогой. Это сравнимо сердечному приступу для российских войск.

Украинские военные наносят удары, которые создадут "системный шок" для логистики российских войск. Об этом сообщает американский военный эксперт Трент Теленко в Твиттере.

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Партизаны подорвали мост в районе Мелитополя, который использовался российскими войсками для снабжения своих войск. Он расположен между Новобогдановкой и Троицким. Как отмечает Теленко, Украина применят тактику "системного шока".

[ + – ] Уничтожение железнодороного моста между Новобогдановкой и Троицким

ВСУ уничтожают самые больше склады боеприпасов российских войск, а затем атакуют железнодорожную сеть, которая испытывает пиковую нагрузку из-за попыток возместить потерянные боеприпасы. Если уничтожается мост, то весь железнодорожный состав становится "сидячей" целью для украинских HIMARS и ракет GMLRS.

Если ВС РФ сперва отправят свои железнодорожные войска, то их ВСУ атакуют во время ремонта. Артиллерийские снаряды у россиян будут продолжать сокращаться. Поэтому эксперт заявляет, что удары HIMARS — это логистический сердечный приступ для врага.

[ + – ] Радиус поражения ракетами GMLRS и железная дорога на юге [ + – ] Радиус поражения ракетами GMLRS и железная дорога на востоке

Наличие у украинской армии 9 установок для ракет GMLRS охватывают большую часть оккупированных РФ железнодорожных сетей в Украине. ВС РФ практически ничего не могут с этим поделать, кроме как нести потери. Единственный вопрос тут, достаточно ли у Украины высокоточных ракет, чтобы продолжать "системный шок" для врага.

Напомним, по словам секретаря СНБО Данилова, ВСУ применяют уже 9 реактивных установок по типу HIMARS. При этом операторы установок говорят, что проверяют точность ударов по российским СМИ и соцсетям.