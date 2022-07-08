Тактика "системного шоку": військовий експерт пояснив, як удари HIMARS паралізують ЗС РФ (фото)

Українські військові знищують найбільші склади боєприпасів, паралельно паралізуючи рух ворога по залізниці. Це можна порівняти із серцевим нападом для російських військ.

Українські військові завдають ударів, які створять "системний шок" для логістики російських військ. Про це повідомляє американський військовий експерт Трент Теленко у Твіттері.

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Партизани підірвали міст у районі Мелітополя, який використовували російські війська для постачання своїх військ. Він розташований між Новобогданівкою та Троїцьким. Як зазначає Теленко, Україна застосовує тактику "системного шоку".

[ + – ] Знищення залізничного мосту між Новобогданівкою та Троїцьким

ЗСУ знищують найбільші склади боєприпасів російських військ, а потім атакують залізничну мережу, яка зазнає пікового навантаження через спроби відшкодувати втрачені боєприпаси. Якщо знищується міст, то весь залізничний потяг стає "сидячою" ціллю для українських HIMARS та ракет GMLRS.

Якщо ЗС РФ спершу відправлять свої залізничні війська, то їх ЗСУ атакують під час ремонту. Артилерійські снаряди в росіян продовжуватимуть скорочуватися. Тому експерт заявляє, що удари HIMARS — це логістичний серцевий напад для ворога.

[ + – ] Радіус ураження ракетами GMLRS та залізниця на півдні [ + – ] Радіус ураження ракетами GMLRS та залізниця на сході

Наявність в українській армії 9 установок для ракет GMLRS охоплює більшу частину окупованих РФ залізничних мереж в Україні. ЗС РФ практично нічого не можуть з цим вдіяти, крім як зазнавати втрат. Єдине питання тут, чи достатньо в Україні високоточних ракет, щоб продовжувати "системний шок" для ворога.

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Данілова, ЗСУ застосовують уже 9 реактивних установок на кшталт HIMARS. Водночас оператори установок кажуть, що перевіряють точність ударів по російських ЗМІ та соцмережах.