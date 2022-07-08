Российская армия могла изменить тактику ударов, взрывая ракеты в воздухе — ОК "Юг" (видео)

По данным Оперативного командования, действия оккупантов могут свидетельствовать о том, что они стремятся убить как можно больше людей осколками.

Около 10 утра 8 июля российский самолет Су-30 выпустил по Одесской области со стороны Черного моря крылатую ракету типа Х-31, сообщает Оперативное командование "Юг". Направляясь к побережью, ракета разорвалась над морем, что может свидетельствовать об изменении тактики российской армии. Таким образом она может стремиться нанести массовые осколочные поражения в местах больших скоплений людей, находящихся в прибрежной зоне.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным ОК "Юг", в результате утренней атаки жертв нет.

Там также подчеркнули, что сохраняется угроза применения оккупантами 40 крылатых ракет по всей территории Украины. Сейчас в Черном море находятся 4 надводных, 2 подводных ракетоносителя и 3 больших десантных корабля. Они по-прежнему блокируют судоходство у украинских берегов.

Что такое ракеты X-31?

X-31 — это тактическая сверхзвуковая управляемая ракета класса "воздух-земля" средней дальности для самолетов-истребителей.

[ + – ] Ракеты Х-31П предназначены для противорадиолокационной борьбы

Есть два варианта ракет этого типа: противокорабельный (Х-31А) и противорадиолокационный (Х-31П). Ракета Х-31П оснащена осколочно-фугасной боевой частью, модернизированная Х-31ПД — кассетной.

Сколько ракет осталось у российской армии?

Ранее Forbes подсчитал, что у россиян осталось более 2 тыс. ракет средней и ближней дальности действия (до 5500 км), поэтому ракетные бомбардировки Украины могут продолжаться еще несколько месяцев. Главная опасность для мирного населения в том, что большая часть российского арсенала приходится на старые невысокоточные ракеты, при этом они очень мощные, поэтому могут причинять большой урон гражданской инфраструктуре.

Именно такие ракеты оккупанты использовали при обстреле Кременчуга, где был разрушен торговый центр, и Сергеевки — там ракеты попали в жилую девятиэтажку и в базы отдыха. В результате погибли десятки украинцев.