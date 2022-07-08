Російська армія могла змінити тактику ударів, підриваючи ракети в повітрі — ОК "Південь" (відео)

За даними Оперативного командування, дії окупантів можуть свідчити про те, що вони прагнуть убити якнайбільше людей осколками.

Близько 10-ї ранку 8 липня російський літак Су-30 випустив по Одеській області з боку Чорного моря крилату ракету типу Х-31, повідомляє Оперативне командування "Південь". Прямуючи до узбережжя, ракета розірвалася над морем, що може свідчити про зміну тактики російської армії. Так вона може прагнути завдати масових уражень у місцях великих скупчень людей, що перебувають у прибережній зоні.

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За даними ОК "Південь", унаслідок ранкової атаки жертв немає.

Там також наголосили, що зберігається загроза застосування окупантами 40 крилатих ракет на всій території України. Зараз у Чорному морі є 4 надводні, 2 підводні ракетоносії й 3 великі десантні кораблі. Вони, як і раніше, блокують судноплавство біля українських берегів.

Що за ракети X-31?

X-31 — це тактична надзвукова керована ракета класу "повітря-земля" середньої дальності для літаків-винищувачів.

[ + – ] Ракети Х-31П призначені для протирадіолокаційної боротьби

Є два варіанти ракет цього типу: протикорабельний (Х-31А) та протирадіолокаційний (Х-31П). Ракета Х-31П оснащена осколково-фугасною бойовою частиною, модернізована Х-31ПД — касетною.

Скільки ракет залишилося в російської армії?

Раніше Forbes підрахував, що в росіян залишилося понад 2 тис. ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5500 км), тому ракетні бомбардування України можуть тривати ще кілька місяців. Головна небезпека для мирного населення в тому, що велика частина російського арсеналу припадає на старі невисокоточні ракети, при цьому вони дуже потужні, тому можуть завдавати великої шкоди цивільній інфраструктурі.

Саме такі ракети окупанти використовували під час обстрілу Кременчука, де було зруйновано торговий центр, і Сергіївки — там ракети поцілили в житлову дев'ятиповерхівку та в базу відпочинку. Внаслідок цього загинули десятки українців.