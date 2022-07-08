Зеленский отправился на передовую (фото)

В ходе визита в Днепропетровскую область президент вручил награды украинским воинам.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Днепропетровскую область побывал на передовых позициях ВСУ, сообщает пресс-служба главы государства. Зеленский поговорил с военнослужащими, поблагодарил их за службу и вручил некоторым из них государственные награды.

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В частности, звание Героя Украины президент присвоил участнику обороны Мариуполя, командиру танкового батальона подполковнику Олегу Грудзевичу. Подполковник проявил командирские качества, выводя свое подразделение с неподконтрольной территории, выход занял 10 суток.

В пресс-службе президента отметили, что во время прорыва в районе Знаменовки Донецкой области бойцы ВСУ уничтожили диверсионно-разведывательную группу россиян и без потерь прибыли в расположение батальона.

Владимир Зеленский не впервые наведывается на позиции украинских сил на фронте. Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила 18 июня, что президент тайно приезжал в Лисичанск, чтобы поддержать солдат и своими глазами увидеть ситуацию на передовой. В тот же день стало известно, что глава государства посетил передовые позиции ВСУ на фронте в Николаевской области и в районе Одессы.

29 мая Зеленский приезжал на передовую в Харьковской области.