Зеленський відправився на передову (фото)

Під час візиту до Дніпропетровської області президент вручив нагороди українським воїнам.

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Дніпропетровської області побував на передових позиціях ЗСУ, повідомляє пресслужба глави держави. Зеленський поговорив із військовослужбовцями, подякував їм за службу та вручив деяким із них державні нагороди.

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Зокрема, звання Героя України президент присвоїв учаснику оборони Маріуполя, командиру танкового батальйону підполковнику Олегу Грудзевичу. Підполковник проявив командирські риси, виводячи свій підрозділ із непідконтрольної території, вихід зайняв 10 діб.

У пресслужбі президента зазначили, що під час прориву в районі Знаменівки Донецької області бійці ЗСУ знищили диверсійно-розвідувальну групу росіян і без втрат прибули до батальйону.

Володимир Зеленський не вперше навідується на позиції українських сил на фронті. народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила 18 червня, що президент таємно приїжджав до Лисичанська, щоб підтримати солдатів і на власні очі побачити ситуацію на передовій. У той же день стало відомо, що глава держави відвідав передові позиції ЗСУ на фронті на Миколаївщині та в районі Одеси.

29 травня Зеленський приїжджав на передову в Харківській області.