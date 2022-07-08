Получил 12 осколков: появилось видео ранения лидера "Гонора" Филимонова (видео)

Один из осколков снаряда прилетел активисту в правый бок. В больнице он сказал, что "почти здоров и готов вернуться на фронт".

Лидера неформального движения "Гонор" Сергей Филимонов получил 12 ранений после обстрела российскими "Градов". Кадры его эвакуации опубликовал в YouTube украинский военкор, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Филимонова и других раненых военные начали увозить на машине в безопасное место. Автомобиль остановился на обочине, побратимы оказывали раненым первую помощь.

Видео показывает, что один из осколков прилетел в область правой широчайшей мышцы. Несмотря на множественные ранения, Филимонов способен сам стоять на ногах.

[ + – ] Филимонов рассказывал, что его подразделение выполняло боевые задания под Лисичанском

"Я сначала подумал, что ногу и руку оторвало. Оно так въе..ло, что я думал все, пи…ц. Повезло нереально", – комментирует Филимонов во время дороги.

При съемке в больнице Филимонов говорит, что получил 12 осколков, и 8 уже достали.

"4 осколка еще остаются. Решается вопрос, доставать их или нет, чтобы не причинить еще больше вреда при извлечении. В принципе, я почти здоров, готов возвращаться на фронт", – сказал боец.

[ + – ] Филимонов говорил, что после ранения его доставили в Днепр

Ранее Филимонов говорил, что после ранения его эвакуировали в Днепр. Подразделение Филимонова, по его словам, выполняло боевые задания в районе Лисичанска.

Фокус ранее писал, что Филимонов в марте 2021 года организовал акцию "Не слышишь? Увидишь" под Офисом президента Украины в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Активист руководил киевским центром партии "Национальный корпус", воевал в составе батальона "Азов". В 2014 году участвовал в освобождении Мариуполя и Марьинки. В боях под Иловайском его ранило осколками в руку и спину.

Во время боев с российскими оккупантами был ранен лидер "Демсокири" Юрий Гудыменко в селе Дементеевка Харьковской области. "То, что осталось от правой, не работает. Левая нога разорвана", – описывал он травмы.