Отримав 12 уламків: з'явилося відео поранення лідера "Гонора" Філімонова (відео)
Один з уламків снаряда прилетів активісту в правий бік. У лікарні він сказав, що "майже здоровий і готовий повернутися на фронт".
Лідер неформального руху "Гонор" Сергій Філімонов отримав 12 поранень після обстрілу російськими "Градами". Кадри його евакуації опублікував у YouTube український військор, головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.
Філімонова та інших поранених військові почали відвозити на машині в безпечне місце. Автомобіль зупинився на узбіччі, побратими надавали пораненим першу допомогу.
Відео показує, що один з уламків прилетів у правий найширший м'яз. Незважаючи на численні поранення, Філімонов здатний сам стояти на ногах.
"Я спочатку подумав, що ногу й руку відірвало. Воно так в'ї..ло, що я думав все, пі...ц. Пощастило нереально", — коментує Філімонов під час дороги.
Під час зйомки у лікарні Філімонов каже, що отримав 12 уламків, і 8 уже дістали.
"4 уламки ще залишаються. Вирішується питання, діставати їх чи ні, щоб не завдати ще більше шкоди під час витягування. У принципі, я майже здоровий, готовий повертатися на фронт", — сказав боєць.
Раніше Філімонов говорив, що після поранення його евакуювали до Дніпра. Підрозділ Філімонова, за його словами, виконував бойові завдання в районі Лисичанська.
Фокус раніше писав, що Філімонов у березні 2021 року організував акцію "Не чуєш? Побачиш" під Офісом президента України на підтримку активіста Сергія Стерненка.
Активіст керував київським центром партії "Національний корпус", воював у складі батальйону "Азов". У 2014 році брав участь у звільненні Маріуполя та Мар'їнки. У боях під Іловайськом його поранило осколками в руку та спину.
Під час боїв із російськими окупантами було поранено лідера "Демсокири" Юрія Гудименка в селі Дементіївка Харківської області. "Те, що залишилося від правої, не працює. Ліва нога розірвана", — описував він травми.