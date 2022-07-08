Осколки почти в каждой стене: Святогорская Лавра сильно пострадала от обстрелов (видео)

Снаряды разрушили часть зданий на территории Лавры, почти во всех помещениях выбиты стекла. Только в архиерейский корпус было 4 попадания.

В результате боев с российскими оккупантами сильно пострадала Святогорская Лавра. Видео разрушений опубликовали пользователи соцсетей.

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На стенах храмов и корпусов видны следы обстрелов, сломаны крыши. Следы от попадания осколков видны практически на каждой стене. Часть зданий просто разрушено в ходе боев.

Во дворе Лавры на асфальте и брусчатке видны прилеты снарядов. В архиерейский корпус было 4 попадания, комментирует мужчина, снимающий видео.

Минобороны России 7 июня заявляло, что российские оккупанты взяли под контроль левый берег Святогорска с административной и жилой частью. Город разделяет река Северский Донец. Святогорская Лавра находится на правом берегу, его контролируют ВСУ.

Мэра Святогорска Владимира Бандуру в Украине подозревают в госизмене. Он записал в июне видео с благодарностью ВС РФ за "освобождение" города.

В результате обстрела 4 июня сгорел скит Всех святых в Святогорской лавре. Его построили в 2003 году на месте каменного храма в честь Всех святых, который взорвали при советской власти в 1947 году.

Из-за обстрелов Святогорской Лавры 1 июня погибли 2 монаха обители и 1 монахиня.