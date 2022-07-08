Уламки майже в кожній стіні: Святогірська Лавра сильно постраждала від обстрілів (відео)

Снаряди зруйнували частину будівель на території Лаври, майже у всіх приміщеннях вибиті стекла. Тільки в архієрейський корпус було 4 влучення.

Унаслідок боїв із російськими окупантами сильно постраждала Святогірська Лавра. Відео руйнувань опублікували користувачі соцмереж.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На стінах храмів і корпусів видно сліди обстрілів, зламані дахи. Сліди від попадання уламків видно практично на кожній стіні. Частина будівель просто зруйнована під час боїв.

У дворі Лаври на асфальті та бруківці видно прильоти снарядів. В архієрейський корпус було 4 влучення, коментує чоловік, який знімає відео.

Міноборони Росії 7 червня заявляло, що російські окупанти взяли під контроль лівий берег Святогірська з адміністративною та житловою частиною. Місто розділяє річка Сіверський Донець. Святогірська Лавра знаходиться на правому березі, його контролюють ЗСУ.

Мера Святогірська Володимира Бандуру в Україні підозрюють у держзраді. Він записав у червні відео з подякою ЗС РФ за "звільнення" міста.

Унаслідок обстрілу 4 червня згорів скит Усіх святих у Святогірській лаврі. Його збудували у 2003 році на місці кам'яного храму на честь Усіх святих, який підірвали за радянської влади у 1947 році.

Через обстріл Святогірської Лаври 1 червня загинули 2 ченці обителі й 1 монахиня.