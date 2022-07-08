Уламки майже в кожній стіні: Святогірська Лавра сильно постраждала від обстрілів (відео)
Снаряди зруйнували частину будівель на території Лаври, майже у всіх приміщеннях вибиті стекла. Тільки в архієрейський корпус було 4 влучення.
Унаслідок боїв із російськими окупантами сильно постраждала Святогірська Лавра. Відео руйнувань опублікували користувачі соцмереж.
На стінах храмів і корпусів видно сліди обстрілів, зламані дахи. Сліди від попадання уламків видно практично на кожній стіні. Частина будівель просто зруйнована під час боїв.
У дворі Лаври на асфальті та бруківці видно прильоти снарядів. В архієрейський корпус було 4 влучення, коментує чоловік, який знімає відео.
Міноборони Росії 7 червня заявляло, що російські окупанти взяли під контроль лівий берег Святогірська з адміністративною та житловою частиною. Місто розділяє річка Сіверський Донець. Святогірська Лавра знаходиться на правому березі, його контролюють ЗСУ.
Мера Святогірська Володимира Бандуру в Україні підозрюють у держзраді. Він записав у червні відео з подякою ЗС РФ за "звільнення" міста.
Унаслідок обстрілу 4 червня згорів скит Усіх святих у Святогірській лаврі. Його збудували у 2003 році на місці кам'яного храму на честь Усіх святих, який підірвали за радянської влади у 1947 році.
Через обстріл Святогірської Лаври 1 червня загинули 2 ченці обителі й 1 монахиня.