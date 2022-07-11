Освобождение Ивановки: в ВСУ показали брошенную технику ВС РФ в селе на Херсонщине (видео)

Отмечается, что бойцы 60-й бригады налаживают коммуникацию с местными жителями, помогая им. Вражеские силы покинули населенный пункт.

Воины 60-й отдельной пехотной бригады Вооруженных сил Украины опубликовали видео с освобожденного села Ивановка на севере Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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Как заявил один из бойцов на видео, они получили приказ выдвинутся на позиции. Зайдя в село они не встретили российских войск, кроме одного погибшего, который был на улице.

"Благодаря слаженной работе военнослужащим 60-й ОПБр удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке остались только страшные воспоминания и "мертвая" военная техника", — указывают в публикации.

Отмечается, что украинские военные теперь налаживают коммуникацию с местным населением. Большая часть жителей покинуло село, однако среди тех, кто остался есть те, кто с опаской отнесся к ВСУ, так и те, кто хорошо принял их. Бойцы подчеркивают, что неизвестно как людям приходилось выживать под оккупацией.

Военный также рассказал, что к ним пришла женщина, которая попросила ее вывезти так как она уже "больше так не может". Солдаты вывезли ее через час.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал об освобождении Ивановки еще 2 июля. Сообщалось, что ВС РФ покинули село.

10 июля сообщалось, что ВСУ уничтожили 4 склада боеприпасов российских войск на Херсонщине.