Звільнення Іванівки: у ЗСУ показали покинуту техніку ЗС РФ у селі на Херсонщині (відео)

Наголошується, що бійці 60-ої бригади налагоджують комунікацію з місцевими жителями, допомагаючи їм. Ворожі сили залишили селище.

Воїни 60-ої окремої піхотної бригади Збройних сил України опублікували відео зі звільненого села Іванівка на півночі Херсонської області. Про це повідомляє пресслужба бригади.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як заявив один із бійців на відео, вони отримали наказ висунутися на позиції. Зайшовши в село, вони не зустріли російських військ, крім одного загиблого, який був на вулиці.

"Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60-ої ОПБр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів в Іванівці залишилися лише страшні спогади та "мертва" військова техніка", — зазначають у публікації.

Зазначається, що українські військові наразі налагоджують комунікацію з місцевим населенням. Більшість жителів залишили село, проте серед тих, хто залишився, є як ті, хто з побоюванням поставився до ЗСУ, так і ті, хто добре прийняв їх. Бійці наголошують, що невідомо, як людям доводилося виживати під окупацією.

Військовий також розповів, що до них прийшла жінка, яка попросила її вивезти, оскільки вона вже "більше так не може". Солдати вивезли її за годину.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв про звільнення Іванівки ще 2 липня. Повідомлялося, що ЗС РФ залишила село.

10 липня повідомлялося, що ЗСУ знищили 4 склади боєприпасів російських військ на Херсонщині.