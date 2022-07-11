Манипуляции росСМИ: Тайвань опроверг информацию о поставках Украине 60 мм мин

Минобороны страны утверждает, что серийные номера на снарядах отличаются от тех, которые наносятся на боеприпасы, состоящих на вооружении Тайваня.

Министерство национальной обороны Тайваня опровергло информацию о том, что Тайвань предоставляет Украине 60-миллиметровые минометные снаряды. Об этом сообщает радиостанция ICRT.

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Уточняется, что опровержение последовало после публикации в украинских СМИ фотографии минометных снарядов J-M49A2, которые якобы были поставлены в Украину из Тайваня. Оборонное ведомство поясняет, что на фото мины маркированы другими номерами, которые отличаются от тех, что используют вооруженные силы Тайваня.

[ + – ] скрин публикации ICRT

"Министерство иностранных дел заявило, что Тайвань поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и выступает против любого использования военной угрозы для изменения статус-кво или насилия по отношению к народу Украины", — говорится в заявлении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Тайвань оказывает военную помощь другим странам исключительно в соответствии с общей внешней политикой и в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.

Отметим, что в публикации украинского "Милитарного портала", где выложены фото 60 мм боеприпасов, конкретно не указана страна производитель и поставщик. Напротив, в статье указано, что партия мин прибыла в Украину из неназванной азиатской страны и предназначена для стрельбы из сербских дальнобойных минометов.

В то же время некоторые российские СМИ, ссылаясь на публикацию "Милитарного" написали, что Украина получила партию 60-мм боеприпасов именно из Тайваня, уточнив при этом, что речь идет не о сербских минометных системах, а югославских М57.

Ранее сообщалось, что у берегов Тайваня 4 июля прошли три российских корабля — эсминец "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и танкер "Дубна".

В Китае заявили, что в случае объявления Тайванем независимости, КНР вынуждена будет "сражаться любой ценой". Как отметил Министр обороны страны Вэй Фэнхэ, у китайской армии не будет другого выбора, кроме как защищать национальный интерес и территориальную целостность.