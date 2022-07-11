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Военный Фокус Российско-украинская война

Манипуляции росСМИ: Тайвань опроверг информацию о поставках Украине 60 мм мин

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мины из Тайваня
Фото: mil.in.ua | 60-мм мина J-M49A2

Минобороны страны утверждает, что серийные номера на снарядах отличаются от тех, которые наносятся на боеприпасы, состоящих на вооружении Тайваня.

Министерство национальной обороны Тайваня опровергло информацию о том, что Тайвань предоставляет Украине 60-миллиметровые минометные снаряды. Об этом сообщает радиостанция ICRT.

Уточняется, что опровержение последовало после публикации в украинских СМИ фотографии минометных снарядов J-M49A2, которые якобы были поставлены в Украину из Тайваня. Оборонное ведомство поясняет, что на фото мины маркированы другими номерами, которые отличаются от тех, что используют вооруженные силы Тайваня.

Тайвань мины
скрин публикации ICRT

"Министерство иностранных дел заявило, что Тайвань поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и выступает против любого использования военной угрозы для изменения статус-кво или насилия по отношению к народу Украины", — говорится в заявлении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Тайвань оказывает военную помощь другим странам исключительно в соответствии с общей внешней политикой и в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.

Отметим, что в публикации украинского "Милитарного портала", где выложены фото 60 мм боеприпасов, конкретно не указана страна производитель и поставщик. Напротив, в статье указано, что партия мин прибыла в Украину из неназванной азиатской страны и предназначена для стрельбы из сербских дальнобойных минометов.

В то же время некоторые российские СМИ, ссылаясь на публикацию "Милитарного" написали, что Украина получила партию 60-мм боеприпасов именно из Тайваня, уточнив при этом, что речь идет не о сербских минометных системах, а югославских М57.

Ранее сообщалось, что у берегов Тайваня 4 июля прошли три российских корабля — эсминец "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и танкер "Дубна".

В Китае заявили, что в случае объявления Тайванем независимости, КНР вынуждена будет "сражаться любой ценой". Как отметил Министр обороны страны Вэй Фэнхэ, у китайской армии не будет другого выбора, кроме как защищать национальный интерес и территориальную целостность.