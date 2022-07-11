Маніпуляції росЗМІ: Тайвань спростував інформацію про постачання Україні 60 мм мін

Міноборони країни стверджує, що серійні номери на снарядах відрізняються від тих, що наносяться на боєприпаси, які перебувають на озброєнні Тайваню.

Міністерство національної оборони Тайваню спростувало інформацію про те, що Тайвань надає Україні 60-міліметрові мінометні снаряди. Про це повідомляє радіостанція ICRT.

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Уточнюється, що спростування надійшло після публікації в українських ЗМІ фотографії мінометних снарядів J-M49A2, які нібито прибули в Україну з Тайваню. Оборонне відомство пояснює, що на фото міни марковані іншими номерами, які відрізняються від тих, що використовують збройні сили Тайваню.

[ + – ] Скрин публікації ICRT

"Міністерство закордонних справ заявило, що Тайвань підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та виступає проти будь-якого використання військової загрози для зміни статус-кво або насильства щодо народу України", — йдеться в заяві.

Крім того, у відомстві наголосили, що Тайвань надає військову допомогу іншим країнам виключно відповідно до спільної зовнішньої політики та в співпраці з Міністерством закордонних справ.

Зазначимо, що в публікації українського "Мілітарного порталу", де викладено фото 60 мм боєприпасів, конкретно не вказано країну-виробника та постачальника. Навпаки, у статті зазначено, що партія мін прибула в Україну з неназваної азійської країни та призначена для стрільби із сербських далекобійних мінометів.

Водночас деякі російські ЗМІ, посилаючись на публікацію "Мілітарного", написали, що Україна отримала партію 60-мм боєприпасів саме з Тайваню, уточнивши при цьому, що йдеться не про сербські мінометні системи, а югославські М57.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Тайваню 4 липня пройшли три російські кораблі — есмінець "Маршал Шапошников", корвет "Гром" і танкер "Дубна".

У Китаї заявили, що в разі оголошення Тайванем незалежності, КНР змушена буде "боротися за будь-яку ціну". Як зазначив Міністр оборони країни Вей Фенхе, китайська армія не матиме іншого вибору, окрім як захищати національний інтерес і територіальну цілісність.