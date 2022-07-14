В Минобороны РФ назвали удар по Запорожью уничтожением реактивной артиллерии

Ракеты по предприятию запускали с моря, в ведомстве утверждают о уничтожении реактивных установок 45-й бригады ВСУ.

Министерство обороны России заявило, что ракетный удар по Запорожью — это уничтожение машин реактивных систем залпового огня. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

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Как заявил спикер Минобороны Конашенков, днем 13 июля был нанесен удар ракетой "Калибр" морского базирования по заводу высоковольтной аппаратуры в Запорожье. Якобы там находились реактивные системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины.

Были показаны кадры запуска нескольких ракет по Запорожью с моря.

[ + – ] Запуск "Калибров" по Запорожью

По официальной украинской информации, ракетный удар пришелся по одному из промышленных предприятий, на котором работали люди. В результате удара в цехах обрушилась крыша. Известно о 16 пострадавших, из которых состояние у семерых врачи оценивают как средней тяжести. По факту удара уже начато уголовное производство.

Напомним, ВС РФ нанесли ракетный удар по Запорожью, две крылатые ракеты сильно повредили один из цехов предприятий.

Также оккупанты анонсировали "референдум" о вхождении Запорожской области в состав РФ. СМИ озвучивают дату 11 сентября.