У Міноборони РФ назвали удар по Запоріжжю знищенням реактивної артилерії

Ракети на підприємстві запускали з моря, у відомстві стверджують про знищення реактивних установок 45-ої бригади ЗСУ.

Міністерство оборони Росії заявило, що ракетний удар по Запоріжжю — це знищення машин реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі відомства.

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Як заявив речник Міноборони Конашенков, удень 13 липня було завдано удару ракетою "Калібр" морського базування по заводу високовольтної апаратури в Запоріжжі. Нібито там були реактивні системи залпового вогню 45-ої артилерійської бригади Збройних сил України.

Було показано кадри запуску кількох ракет по Запоріжжю з моря.

[ + – ] Запуск "Калібрів" по Запоріжжю

За офіційною українською інформацією, ракетний удар припав по одному з промислових підприємств, на якому працювали люди. Внаслідок удару в цехах обвалився дах. Відомо про 16 постраждалих, із яких стан сімох лікарі оцінюють як середньої тяжкості. За фактом удару вже розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, ЗС РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю, дві крилаті ракети сильно пошкодили один із цехів підприємств.

Також окупанти анонсували "референдум" про входження Запорізької області до складу РФ. ЗМІ озвучують дату 11 вересня.