Наносить максимальные потери войскам РФ: военный эксперт озвучил стратегию ВСУ

Единственный способ остановить вторжение, а затем освободить захваченные территории заключается в том, чтобы нанести российским войскам массовых потерь, — считает Том Купер.

Австрийский военный аналитик Том Купер в своем отчете написал об украинской стратегии. Она заключается в нанесении максимальных потерь российским войскам.

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По мнению эксперта, украинская стратегия состоит в том, чтобы нанести русским как можно больше потерь. Война — это разрушения и убийства, особенно, такие большие войны, как российско-украинская. Поэтому единственный способ остановить вторжение, а затем освободить захваченные территории заключается в том, чтобы нанести российским войскам массовых потерь.

Путин ведет войну так, словно у них нет ограничений на количество войск и материалов, которые он может бросить в бой. И у Купера сложилось впечатление, что подобная тактика — это пережитки Холодной войны и связанной с ней пропаганды. Однако на самом деле российская армия очень сильно ограничена в количестве опытных и обученных войск — танков, артиллерийских орудий и в особенности боеприпасов, которые РФ может доставить в Украину.

Наиболее очевидным подтверждением тому является практически полное исчезновение авиации в украинском небе, что связано с большими потерями истребителей-бомбардировщиков. Также ВС РФ быстро теряют современные танки. А дефицит артиллерийских снарядов дошел до таких масштабов, что РФ берет их у Беларуси.

Нанесение убытков ВС РФ не позволяет им нанести убыток Украине, поэтому ВСУ последнее время очень активно атакуют российские склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Напомним, Алексей Арестович анонсировал ответ на удары РФ по Виннице, Харькову и Николаеву. Враг ответит за террор мирного населения Украины.

Также главнокомандующий ВСУ Залужный назвал направления основных атак ВС РФ на Донбассе — Славянск, Северск и Попасная.