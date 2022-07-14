Завдавати максимальних втрат військам РФ: військовий експерт озвучив стратегію ЗСУ

Єдиний спосіб зупинити вторгнення, а потім звільнити захоплені території полягає в тому, щоб завдати російським військам масових втрат, вважає Том Купер.

Австрійський військовий аналітик Том Купер у своєму звіті написав про українську стратегію. Вона полягає в завданні максимальних втрат російським військам.

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На думку експерта, українська стратегія полягає в тому, щоб завдати росіянам якнайбільше втрат. Війна — це руйнування та вбивства, особливо такі великі війни, як російсько-українська. Тому єдиний спосіб зупинити вторгнення, а потім звільнити захоплені території полягає в тому, щоби завдати російським військам масових втрат.

Путін веде війну так, ніби вони не мають обмежень на кількість військ і матеріалів, які він може кинути в бій. І в Купера склалося враження, що така тактика — це пережитки Холодної війни та пов'язаної з нею пропаганди. Однак насправді російська армія дуже обмежена в кількості досвідчених і навчених військ — танків, артилерійських знарядь і особливо боєприпасів, які РФ може доставити в Україну.

Найочевиднішим підтвердженням є практично повне зникнення авіації в українському небі, що пов'язано з великими втратами винищувачів-бомбардувальників. Також ЗС РФ швидко втрачають сучасні танки. А дефіцит артилерійських снарядів дійшов таких масштабів, що РФ бере їх у Білорусі.

Завдання збитків ЗС РФ не дозволяє їм завдати збитку Україні, тому ЗСУ останнім часом дуже активно атакують російські склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

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