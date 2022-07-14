"Сьогодні вночі": Арестович анонсував відповідь на обстріл Вінниці, Харкова та Миколаєва

ЗСУ вже незабаром дадуть відповідь російських військових за терор мирного населення України, запевнив радник голови ОП.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що вже найближчої ночі Збройні сили України вдадуться до обстрілів російськими військами Вінниці, Миколаєва та Харкова, в результаті яких загинули мирні жителі. Про це представник ОП повідомив у своєму телеграм-каналі в четвер, 14 липня.

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"Сьогодні вночі ЗСУ дадуть відповідь їм за Вінницю, Миколаїв і Харків", — ідеться в пості.

За словами Арестовича, на відміну від російських військ, українські завдають ударів виключно по військових об'єктах, щоразу прогнозуючи супутні збитки. Водночас сили противника навмисно тероризують мирне населення, додав радник голови ОП.

"Вистріли крилатими ракетами по центру міста вдень — це не просто порушення правил війни. Це заперечення логіки та завоювань цивілізації як такої. І цивілізація дає відповідь", — зазначив представник ОП.

Також Арестович зазначив, що кожен удар по мирних об'єктах в Україні спровокує запровадження нових санкцій щодо РФ і передачу ЗСУ більшої кількості зброї. Також він висловив упевненість, що режим президента РФ Володимира Путіна в результаті "буде закінчений на полі бою".

Нагадаємо, сьогодні вранці близько 10:50 російські військові завдали удару по центру Вінниці за допомогою ракет "Калібр", унаслідок чого загинули щонайменше 20 людей, десятки жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед жертв атаки військ РФ — троє дітей.

Крім цього, сьогодні Збройні сили РФ обстріляли навчальні заклади й готель у Миколаєві. На цей раз обійшлося без жертв. А 12 червня окупанти завдали удару по Харкову, внаслідок чого 5 осіб отримали поранення. Атака на місто відбулася і сьогоднішньої ночі — постраждали об'єкти інфраструктури, будівлі та автомобілі.