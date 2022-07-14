"Сегодня ночью": Арестович анонсировал ответ на обстрелы Винницы, Харькова и Николаева

ВСУ уже вскоре "спросит" российских военных за террор мирного населения Украины, заверил советник главы ОП.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что уже ближайшей ночью Вооруженные силы Украины предпримут ответные действия на обстрелы российскими войсками Винницы, Николаева и Харькова, в результате которых погибли мирные жители. Об этом представитель ОП сообщил в своем телеграм-канале в четверг, 14 июля.

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"Сегодня ночью ЗСУ спросят их за Винницу, Николаев и Харьков", — говорится в посте.

По словам Арестовича, в отличие от российских войск, украинские наносят удары исключительно по военным объектам, каждый раз прогнозируя сопутствующий ущерб. В то же время силы противника намеренно терроризируют мирное население, добавил советник главы ОП.

"Стрельба крылатыми ракетами по центру города днем — это не просто нарушение правил войны. Это отрицание логики и завоеваний цивилизации, как таковой. И цивилизация дает ответ", — отметил представитель ОП.

Также Арестович указал, что каждый удар по мирным объектам в Украине спровоцирует введение новых санкций в отношении РФ и передачу ВСУ большего количества оружия. Также он выразил уверенность, что режим президента РФ Владимира Путина в результате "будет прикончен на поле боя".

Напомним, сегодня утром около 10:50 российские военные нанесли удар по центру Винницы при помощи ракет "Калибр", в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, десятки жителей получили ранения разной степени тяжести. Среди жертв атаки войск РФ — трое детей.

Помимо этого сегодня Вооруженные силы РФ обстреляли учебные заведения и отель в Николаеве. На этот раз обошлось без жертв. А 12 июня оккупанты нанесли удар по Харькову, в результате чего 5 человек получили ранения. Атака на город произошла и сегодняшней ночью — пострадали объекты инфраструктуры, здания и автомобили.