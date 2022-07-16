Блогер создал онлайн карту с военными объектами ВС РФ на Донбассе (фото)

На карте находится свыше 650 объектов, включая склады с боеприпасами или базами техники. Особенно много их в Донецке и Луганске.

Один из OSINT-блогеров Дмитрий Невструев создал интерактивную карту военных объектов, включая склады боеприпасов российских войск на территории Донецкой и Луганской областей. Ее разместили в телеграм-канале Ressentiment, на котором освещаются события российско-украинской войне.

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На интерактивной онлайн-карте автор Дмитрий Невструев указал российские склады боеприпасов на Донбассе. Всего карта содержит в себе 675 объектов. Среди них отмечены как те склады, по которым ВСУ уже нанесли удары, так и нетронутые объекты. Также на ней свыше 180 объектов под вопросом, достоверно неизвестно, что это может быть.

За каждой отметкой есть либо фотоподтверждение склада боеприпасов, либо ссылка на первоисточник информации. Вместе с тем стоит отметить, что карта содержит в себе ряд неточностей и может ссылаться на данные пятилетней давности. Однако в целом она отражает реальность того, что ВС РФ разместила сотни военных объектов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

[ + – ] Карта расположения складов боеприпасов ВС РФ на Донбассе

Десятки объектов находятся в Донецке прямо посреди жилой застройки. То же самое касается и Луганска, однако там количество их меньше.

Напомним, в Генштабе заявили, что они пытаются добиться паритета, уничтожая склады боеприпасов и технику ВС РФ при помощи западного вооружения.

Ранее разведка Минобороны сообщала о том, что войска РФ обустроили склад боеприпасов в драмтеатре Херсона. Объект усиленно охраняют оккупанты.