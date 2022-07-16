Блогер створив онлайн-карту з військовими об'єктами ЗС РФ на Донбасі (фото)

На карті показані понад 650 об'єктів, включаючи склади з боєприпасами чи базами техніки. Особливо багато їх у Донецьку та Луганську.

Один із OSINT-блогерів Дмитро Невструєв створив інтерактивну карту військових об'єктів, включаючи склади боєприпасів російських військ на території Донецької та Луганської областей. Її розмістили в "Телеграм"-каналі Ressentiment, на якому висвітлюються події російсько-української війни.

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На інтерактивній онлайн-карті автор Дмитро Невструєв вказав російські склади боєприпасів на Донбасі. Усього карта містить 675 об'єктів. Серед них відзначені як склади, по яких ЗСУ вже завдали ударів, так і цілі об'єкти. Також на ній понад 180 об'єктів під питанням — достеменно невідомо, що це може бути.

За кожною відміткою є фотопідтвердження складу боєприпасів або посилання на першоджерело інформації. Разом із тим, варто зазначити, що карта містить низку неточностей і може посилатися на дані п'ятирічної давності. Проте загалом вона відображає реальність того, що ЗС РФ розмістила сотні військових об'єктів на окупованій території Донецької та Луганської областей.

[ + – ] Карта розташування складів боєприпасів ЗС РФ на Донбасі

Десятки об'єктів розташовані в Донецьку прямо посеред житлової забудови. Те саме стосується й Луганська, проте там кількість їх менша.

Нагадаємо, у Генштабі заявили, що вони намагаються досягти паритету, знищуючи склади боєприпасів і техніку ЗС РФ за допомогою західного озброєння.

Раніше розвідка Міноборони повідомляла про те, що війська РФ облаштували склад боєприпасів у драмтеатрі Херсона. Об'єкт посилено охороняють окупанти.