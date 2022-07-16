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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Блогер створив онлайн-карту з військовими об'єктами ЗС РФ на Донбасі (фото)

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карта боєприпасів
Росія облаштувала понад 650 військових об'єктів у ОРДЛО

На карті показані понад 650 об'єктів, включаючи склади з боєприпасами чи базами техніки. Особливо багато їх у Донецьку та Луганську.

Один із OSINT-блогерів Дмитро Невструєв створив інтерактивну карту військових об'єктів, включаючи склади боєприпасів російських військ на території Донецької та Луганської областей. Її розмістили в "Телеграм"-каналі Ressentiment, на якому висвітлюються події російсько-української війни.

На інтерактивній онлайн-карті автор Дмитро Невструєв вказав російські склади боєприпасів на Донбасі. Усього карта містить 675 об'єктів. Серед них відзначені як склади, по яких ЗСУ вже завдали ударів, так і цілі об'єкти. Також на ній понад 180 об'єктів під питанням — достеменно невідомо, що це може бути.

За кожною відміткою є фотопідтвердження складу боєприпасів або посилання на першоджерело інформації. Разом із тим, варто зазначити, що карта містить низку неточностей і може посилатися на дані п'ятирічної давності. Проте загалом вона відображає реальність того, що ЗС РФ розмістила сотні військових об'єктів на окупованій території Донецької та Луганської областей.

російські склади бк
Карта розташування складів боєприпасів ЗС РФ на Донбасі

Десятки об'єктів розташовані в Донецьку прямо посеред житлової забудови. Те саме стосується й Луганська, проте там кількість їх менша.

Нагадаємо, у Генштабі заявили, що вони намагаються досягти паритету, знищуючи склади боєприпасів і техніку ЗС РФ за допомогою західного озброєння.

Раніше розвідка Міноборони повідомляла про те, що війська РФ облаштували склад боєприпасів у драмтеатрі Херсона. Об'єкт посилено охороняють окупанти.