В полиции назвали обновленное число погибших от рук оккупантов в Киевской области

Озвученная главным полицейским Киевщины цифра – не окончательная.

Правоохранители Киевщины продолжают обнаруживать новых жертв зверств российских оккупантов, и на сегодняшний день уже зафиксировано 1346 убитых гражданских, причем большинство из них были расстреляны. Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил эфире телемарафона, передает "Укринформ".

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Он подчеркнул, что озвученная цифра – не окончательная.

"Каждый день мы работаем и, к сожалению, на позициях, где располагалась армия российской федерации, мы находим все новые тела погребенных людей, временно похороненных", – уточнил Небытов.

Кроме обнаруженных убитых мирных жителей, еще около трех сотен человек считаются пропавшими без вести.

Пригороды Киева – Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень – стали настоящей витриной зверств российских военных, которые, не сумев захватить Киев, "отрывались" на мирных небольших городах, уничтожая дома, инфраструктуру и убивая мирных жителей, причем часто расстреливали даже целые семьи, которые пытались спастись от оккупации.

После того, как Киевская область была освобождена, в Бучу и Бородянку приезжали множество политиков мирового уровня, чтобы на собственные глаза убедиться в том, что ВС РФ совершали военные преступления целенаправлено.

В свою очередь российские пропагандисты и ряд политиков утверждали, что все кадры с улиц той же Бучи с расстрелянными людьми – инсценировка. В частности, посол России в Польше Сергей Андреев после таких слов был облит красным сиропом во время возложения цветов на кладбище советских солдат.