Облитый украинцами в Варшаве посол РФ назвал резню в Буче инсценировкой (видео)

По словам Сергея Андреева, российские солдаты гибнут в Украине для того, чтобы "защититься от агрессии НАТО".

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Посол России в Польше Сергей Андреев, которого облили красным сиропом в ходе возложения цветов на кладбище советских солдат, назвал инсценировкой резню в Буче. Соответствующее заявление российский дипломат сделал сразу после инцидента в Варшаве.

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В частности, Сергей Андреев, отвечая на вопрос журналиста о резне в Буче, которую устроили российские солдаты, повторил пропагандистский тезис о том, что убийство мирных граждан является инсценировкой спецслужб.

"Это (резня в Буче является инсценировкой — ред.) было доказано много раз, но граждане не хотят слушать", — заявил посол РФ в Польше и добавил, что верит в этот тезис, поскольку у него есть доступ к закрытой информации.

Андреев также возмутился тем, что представители украинской диаспоры облили его красным сиропом и назвал этот инцидент нарушением польского законодательства. На уточняющий вопрос журналиста о том, когда ВС РФ выйдут с территории Украины, дипломат ответил: "Когда будет завершена военная операция и достигнуты ее цели".

По его словам, российские солдаты гибнут в ходе полномасштабного вторжения ради того, чтобы "защитить Россию от агрессии НАТО".

[ + – ] Облитый сиропом дипломат Сергей Андреев назвал инсценировкой резню в Буче

Напомним, 9 мая в Польше на кладбище советских солдат делегация из РФ пыталась возложить цветы. Представители украинской диаспоры заблокировали дипломатов и облили красным сиропом посла России в Варшаве Сергея Андреева.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский оправдал украинцев, которые облили красным сиропом российского дипломата Сергея Андреева. По словам министра, ведомство рекомендовало дипломатам РФ не проводить свою акцию на территории кладбища и воздержаться от возложения цветов.

Также сообщалось, что полиция Польши задержала украинскую журналистку Ирину Земляную, которая облила сиропом дипломата Сергея Андреева.