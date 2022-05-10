Облитий українцями у Варшаві посол РФ назвав різанину в Бучі інсценуванням (відео)

За словами Сергія Андрєєва, російські солдати гинуть в Україні для того, щоб "захиститись від агресії НАТО".

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Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв, якого облили червоним сиропом під час покладання квітів на цвинтарі радянських солдат, назвав інсценуванням різанину в Бучі. Відповідну заяву російський дипломат зробив одразу після інциденту у Варшаві.

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Зокрема, Сергій Андрєєв, відповідаючи на запитання журналіста про різанину в Бучі, яку влаштували російські солдати, повторив пропагандистську тезу про те, що вбивство мирних громадян є інсценуванням спецслужб.

"Це (різанина в Бучі є інсценуванням — ред.) було доведено багато разів, але громадяни не хочуть слухати", — заявив посол РФ у Польщі та додав, що вірить у цю тезу, оскільки має доступ до закритої інформації.

Андрєєв також обурився тим, що представники української діаспори облили його червоним сиропом і назвав цей інцидент порушенням польського законодавства. На уточнювальне питання журналіста про те, коли ЗС РФ вийдуть з території України, дипломат відповів: "Коли буде завершено військову операцію та досягнуто її цілей".

За його словами, російські солдати гинуть під час повномасштабного вторгнення заради того, щоб "захистити Росію від агресії НАТО".

[ + – ] Облитий сиропом дипломат Сергій Андрєєв назвав інсценуванням різанину в Бучі

Нагадаємо, 9 травня у Польщі на цвинтарі радянських солдат делегація з РФ намагалася покласти квіти. Представники української діаспори заблокували дипломатів та облили червоним сиропом посла Росії у Варшаві Сергія Андрєєва.

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський виправдав українців, які облили червоним сиропом російського дипломата Сергія Андрєєва. За словами міністра, відомство рекомендувало дипломатам РФ не проводити свою акцію на території цвинтаря та утриматися від покладання квітів.

Також повідомлялося, що поліція Польщі затримала українську журналістку Ірину Земляну, яка облила сиропом дипломата Сергія Андрєєва.