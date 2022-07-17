У поліції назвали оновлену кількість загиблих від рук окупантів у Київській області

Озвучена головним поліцейським Київщини цифра — не остаточна.

Правоохоронці Київщини продовжують виявляти нових жертв звірств російських окупантів, і на сьогодні вже зафіксовано 1346 убитих цивільних, причому більшість із них було розстріляно. Про це начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив у ефірі телемарафону, передає "Укрінформ".

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Він наголосив, що озвучена цифра — не остаточна.

"Щодня ми працюємо і, на жаль, на позиціях, де розташовувалась армія російської федерації, ми знаходимо все нові тіла похованих людей, тимчасово похованих", — уточнив Нєбитов.

Крім виявлених убитих мирних жителів, ще близько трьох сотень людей вважаються зниклими безвісти.

Передмістя Києва — Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь — стали справжньою вітриною звірств російських військових, які, не зумівши захопити Київ, "відривалися" на невеликих містах, знищуючи будинки, інфраструктуру і вбиваючи мирних жителів, причому часто розстрілювали навіть цілі сім'ї, які намагалися врятуватися від окупації.

Після того, як Київську область звільнили, до Бучі та Бородянки приїжджали безліч політиків світового рівня, щоб на власні очі переконатися в тому, що ЗС РФ вчиняли воєнні злочини цілеспрямовано.

Зі свого боку російські пропагандисти та низка політиків стверджували, що всі кадри з вулиць тієї ж Бучі з розстріляними людьми — інсценування. Зокрема, посла Росії у Польщі Сергій Андрєєв після таких слів облили червоним сиропом під час покладання квітів на цвинтарі радянських солдатів.