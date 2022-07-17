В Севастополе заметили большой десантный корабль Балтийского флота РФ

Предполагается, что корабль проекта 775М зашел в Черное море в составе группировки из шести кораблей Балтийского и Северного флотов еще до 24 февраля.

Во временно оккупированном Севастополе у пирса №23 в Графской бухте был замечен пришвартованный большой десантный корабль (БДК) Военно-морского флота РФ. Как сообщает издание "Крым.Реалии", бортовой номер судна был закрашен, однако известно, что это корабль проекта 775М, предположительно Балтийского флота.

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Журналисты сообщают, что десантный корабль пришвартован в Графской бухте, которую еще называют Нефтяной гаванью, потому что там располагается топливная база Черноморского флота РФ. Версия о том, что корабль пришел с Северного или Балтийского флота основывается на том, что в составе Черноморского флота находится только один корабль проекта 775М — это БДК "Азов" с бортовым номером 151. Однако он, по данным издания, уже длительное время находится на ремонте.

Также отмечается, что до 24 февраля в акваторию Черного моря для "учений" зашла корабельная группировка, в составе которой находились шесть БДК из Северного и Балтийского флотов. Из них только корабль "Королев" с бортовым номером 130 принадлежит к проекту 775М.

В то же время, спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук в своем Telegram сообщил, что по данным украинский ВМС, россияне передислоцировали значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск.

"…Продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции захваченной в Донецкой, Запорожской областях", — он.

Братчук добавил, что корабли противника патрулируют в зоне ракетной безопасности под прикрытием систем ПВО.

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Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские корабли не решаются приблизиться к украинским берегам. Но если корабли ВМС России начнут наступление с Черного моря, то Украина немедленно нанесет удар по ним противокорабельными ракетами.

Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал о том, какую роль играет освобождение острова Змеиный в общей ситуации в Черном море. По его словам, потеряв контроль над островом, россияне лишились возможности разместить свои ракетные системы для прикрытия высадки десанта.