У Севастополі помітили великий десантний корабель Балтійського флоту РФ

Вважається, що корабель проєкту 775М зайшов у Чорне море у складі угруповання із шести кораблів Балтійського та Північного флотів ще до 24 лютого.

У тимчасово окупованому Севастополі біля пірса №23 на Графській бухті було помічено пришвартований великий десантний корабель (ВДК) Військово-морського флоту РФ. Як повідомляє видання "Крим.Реалії", бортовий номер судна був зафарбований, проте відомо, що це корабель проєкту 775М, імовірно Балтійського флоту.

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Журналісти повідомляють, що десантний корабель пришвартований у Графській бухті, яку ще називають Нафтовою гаванню, бо там розташовується паливна база Чорноморського флоту РФ. Версія про те, що корабель прийшов з Північного або Балтійського флоту ґрунтується на тому, що у складі Чорноморського флоту знаходиться лише один корабель проєкту 775М — це ВДК "Азов" з бортовим номером 151. Однак він, за даними видання, вже тривалий час перебуває на ремонті.

Також наголошується, що до 24 лютого в акваторію Чорного моря для "навчань" зайшло корабельне угруповання, у складі якого знаходилися шість ВДК з Північного та Балтійського флотів. З них лише корабель "Корольов" із бортовим номером 130 належить до проєкту 775М.

Водночас, речник Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram повідомив, що за даними українського ВМС, росіяни передислокували значну кількість кораблів із Севастополя до Новоросійська.

"…Продовжується контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції, захопленої в Донецькій, Запорізькій областях", — він.

Братчук додав, що кораблі супротивника патрулюють у зоні ракетної безпеки під прикриттям систем ППО.

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Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські кораблі не наважуються наблизитись до українських берегів. Але якщо кораблі ВМС Росії почнуть наступ з Чорного моря, то Україна негайно завдасть удару протикорабельними ракетами.

Радник голови МВС Вадим Денисенко розповів про те, яку роль відіграє визволення острова Зміїний у спільній ситуації у Чорному морі. За його словами, втративши контроль над островом, росіяни втратили можливість розмістити свої ракетні системи для прикриття висадки десанту.