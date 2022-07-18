Боится контрнаступления: РФ может перенести "референдум" в Луганской области, — Гайдай (видео)

Глава Луганской ОВА рассказал, что фейковое голосование о присоединении региона к России может состояться раньше запланированного срока, а агитация за российский режим там уже началась.

Россия готовится перенести "референдум" о присоединении захваченной территории Луганской области с 11 сентября на более ранний срок. Это связанно с тем, что в Кремле боятся контрнаступления украинской армии и что в Украину поступает все больше западного вооружения, которое поражает объекты российской армии. Об этом рассказал глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

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"Мы видим, что агитация за присоединение к России уже началась. Возможно они захотят на быструю руку склепать свои референдумы и присоединится к России. Потому что они боятся большого количества оружия и что будет контрнаступление", — заявил он.

По словам главы ОВА, в оккупированных городах россияне начали раздавать материалы о "позитиве" российского режима, а оккупационные власти создали "штаб" по подготовке псевдоголосования.

Сергей Гайдай также рассказал, что украинские военные все еще контролирую небольшую часть Луганской области, а западная дальнобойная артиллерия нарушила планы ВС РФ по захвату Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 15 июля в "ЛНР" заявили, что начали подготовку к "референдуму" о присоединении к России. А коллаборанты в Запорожской области сообщают что голосование в регионе пройдет в начале осени, однако дату не назвали. Российские СМИ писали, что это может состояться 11 сентября.

В тоже время в Центре национального сопротивления рассказали, что в Кремле хотят перенести "референдумы" о вхождении юга Украины в состав России. По информации украинских военных, причиной изменения планов российских оккупантов является массовое сопротивление среди местного населения и дефицит коллаборантов.