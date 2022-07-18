Боїться контрнаступу: РФ може перенести "референдум" у Луганській області, — Гайдай (відео)

Глава Луганської ОВА розповів, що фейкове голосування про приєднання регіону до Росії може відбутися раніше запланованого терміну, а агітація за російський режим там уже розпочалася.

Росія готується перенести "референдум" про приєднання захопленої території Луганської області з 11 вересня на більш ранній термін. Це пов'язано з тим, що в Кремлі бояться контрнаступу української армії і що в Україну надходить все більше західного озброєння, яке уражає об'єкти російської армії. Про це розповів голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

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"Ми бачимо, що агітація за приєднання до Росії вже почалася. Можливо, вони захочуть на швидку руку склепати свої референдуми і приєднається до Росії. Тому що вони бояться великої кількості зброї і що буде контрнаступ", — заявив він.

За словами голови ОВА, в окупованих містах росіяни почали роздавати матеріали про "позитив" російського режиму, а окупаційна влада створила "штаб" з підготовки псевдоголосування.

Сергій Гайдай також розповів, що українські військові все ще контролюють невелику частину Луганської області, а західна далекобійна артилерія порушила плани ЗС РФ щодо захоплення Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 15 липня у "ЛНР" заявили, що розпочали підготовку до "референдуму" про приєднання до Росії. А колаборанти в Запорізькій області повідомляють, що голосування в регіоні пройде на початку осені, проте дату не назвали. Російські ЗМІ писали, що це може статися 11 вересня.

Водночас у Центрі національного спротиву розповіли, що у Кремлі хочуть перенести "референдуми" про входження півдня України до складу Росії. За інформацією українських військових, причиною зміни планів російських окупантів є масовий опір серед місцевого населення та дефіцит колаборантів.