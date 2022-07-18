Боїться контрнаступу: РФ може перенести "референдум" у Луганській області, — Гайдай (відео)
Глава Луганської ОВА розповів, що фейкове голосування про приєднання регіону до Росії може відбутися раніше запланованого терміну, а агітація за російський режим там уже розпочалася.
Росія готується перенести "референдум" про приєднання захопленої території Луганської області з 11 вересня на більш ранній термін. Це пов'язано з тим, що в Кремлі бояться контрнаступу української армії і що в Україну надходить все більше західного озброєння, яке уражає об'єкти російської армії. Про це розповів голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.
"Ми бачимо, що агітація за приєднання до Росії вже почалася. Можливо, вони захочуть на швидку руку склепати свої референдуми і приєднається до Росії. Тому що вони бояться великої кількості зброї і що буде контрнаступ", — заявив він.
За словами голови ОВА, в окупованих містах росіяни почали роздавати матеріали про "позитив" російського режиму, а окупаційна влада створила "штаб" з підготовки псевдоголосування.
Сергій Гайдай також розповів, що українські військові все ще контролюють невелику частину Луганської області, а західна далекобійна артилерія порушила плани ЗС РФ щодо захоплення Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, 15 липня у "ЛНР" заявили, що розпочали підготовку до "референдуму" про приєднання до Росії. А колаборанти в Запорізькій області повідомляють, що голосування в регіоні пройде на початку осені, проте дату не назвали. Російські ЗМІ писали, що це може статися 11 вересня.
Водночас у Центрі національного спротиву розповіли, що у Кремлі хочуть перенести "референдуми" про входження півдня України до складу Росії. За інформацією українських військових, причиною зміни планів російських окупантів є масовий опір серед місцевого населення та дефіцит колаборантів.