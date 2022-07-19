Украина и Россия провели обмен телами погибших военных, — ГУР

В страну вернули еще 45 погибших украинских защитников, а процедура обмена проходила по формуле "45 на 45".

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело операцию по обмену телами военнослужащих. Таким образом в Украину вернули 45 погибших украинских защитников. Об этом сказано на сайте ГУР.

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В ведомстве рассказали, что процедура передачи телами проводилась совместно с Уполномоченным по вопросам пропавших без вести Олегом Котенко и силовыми структурами Украины. Операция прошла согласно нормам Женевской конвенции.

Российские СМИ сообщают, что обмен с РФ телами погибших военных проводился на территории Запорожской области по формуле "45 на 45".

Напомним, 4 июля глава Минреинтеграции Ирина Верещук рассказала, что в Украину вернулись более 400 тел погибших украинских бойцов. По ее словам, этого мало, потому что тел намного больше. Однако РФ не хочет их обменивать, потому что опасается, что это подорвет изнутри российское общество.

4 июня Украина и Россия провели обмен телами погибших военных. Тогда удалось вернуть в Украину 160 погибших военных, а процедура передачи прошла в Запорожской области по формуле "160 на 160".

26 мая глава "Укрзалізниці" Александр Камышин призвал матерей погибших на войне российских военных приехать и забрать тела своих сыновей. По его словам в холодильниках компании лежат тела 270 россиян.