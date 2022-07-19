Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових, — ГУР

У країну повернули ще 45 загиблих українських захисників, а процедура обміну проходила за формулою "45 на 45".

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило операцію з обміну тілами військовослужбовців. Так, в Україну повернули 45 загиблих українських захисників. Про це йдеться на сайті ГУР.

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У відомстві розповіли, що процедура передавання тілами проводилася спільно з Уповноваженим із питань зниклих безвісти Олегом Котенком і силовими структурами України. Операція пройшла згідно з нормами Женевської конвенції.

Російські ЗМІ повідомляють, що обмін з РФ тілами загиблих військових проводився на території Запорізької області за формулою "45 на 45".

Нагадаємо, 4 липня голова Мінреінтеграції Ірина Верещук розповіла, що в Україну повернулося понад 400 тіл загиблих українських бійців. За її словами, цього мало, бо тіл набагато більше. Однак РФ не хоче їх обмінювати, бо побоюється, що це підірве зсередини російське суспільство.

4 червня Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових. Тоді вдалося повернути в Україну 160 загиблих військових, а процедура передавання пройшла в Запорізькій області за формулою "160 на 160".

26 травня глава "Укрзалізниці" Олександр Камишин закликав матерів загиблих на війні російських військових приїхати та забрати тіла своїх синів. За його словами, в холодильниках компанії лежать тіла 270 росіян.