"Логистический кошмар": Украине трудно задействовать западное вооружение на фронте, — WSJ

В издании отметили, что главной проблемой для украинских военных является то, что каждая страна передает батареи вооружения по частям, а для каждой из них требуется отдельная система обучения, обслуживания и логистики.

Западное вооружение уже находится на поле боя в Украине, однако ввод его в действие создает проблемы для украинских военных на передовой. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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Журналисты отмечают, что сейчас в бой вступает более современное и эффективное западное вооружение, особенно дальнобойные артиллерийские системы. Однако освоение нового оборудования, по крупицам поступающего из разных западных стран в украинскую армию, оказывается серьезной проблемой.

"Нынешний подход, при котором каждая страна передает батарею оружия по частям, быстро превращается в логистический кошмар для украинских сил, поскольку для каждой батареи требуется отдельная система обучения, обслуживания и логистики", — рассказали в Королевском институте объединенных вооружений Лондона.

Кроме того, Украине дали разные виды вооружения и ВСУ должны в краткий срок научиться обращаться с западным оружием и обслуживать его. Оно сложнее в эксплуатации и обслуживании, чем советское, которое украинские военные использовали до этого.

Также сообщается, что некоторые из этих систем поставляются в небольшом количестве. В результате этого не хватает частей, которые можно было бы перемещать на линию фронта и обратно для обслуживания, поэтому их приходится изымать, когда они ломаются. Несколько артиллерийских орудий с разными возможностями также создают проблемы для систем командования, управления и командиров на поле боя.

Эксперт Джек Уотлинг считает, что западные страны должны извлечь урок и в дальнейшем попытаться ограничить количество поставляемых различных систем.

Напомним, 19 июля глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что у Берлина заканчивается вооружение для помощи Украине. По ее словам, страна продолжит поддерживать Киев и в будущем, но ресурсы Бундесвера ограничены.

Тем временем в росСМИ сообщают, что Украина уже получила ракеты для РСЗО Himars, которые способны бить на 300 км.