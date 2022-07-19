"Логістичний кошмар": Україні важко задіяти західне озброєння на фронті, — WSJ

У виданні зазначили, що головною проблемою для українських військових є те, що кожна країна передає батареї озброєння частинами, а для кожної з них потрібна окрема система навчання, обслуговування та логістики.

Західне озброєння вже знаходиться на полі бою в Україні, проте його введення створює проблеми для українських військових на передовій. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Журналісти зазначають, що зараз у бій вступає більш сучасне та ефективне західне озброєння, особливо далекобійні артилерійські системи. Однак освоєння нового обладнання, що по крихтах надходить із різних західних країн до української армії, виявляється серйозною проблемою.

"Цьогорічний підхід, за якого кожна країна передає батарею зброї частинами, швидко перетворюється на логістичний кошмар для українських сил, оскільки для кожної батареї потрібна окрема система навчання, обслуговування та логістики", — розповіли в Королівському інституті об'єднаних озброєнь Лондона.

Крім того, Україні дали різні види озброєння і ЗСУ мають у короткий термін навчитися поводитися з західною зброєю та обслуговувати її. Вона складніша в експлуатації та обслуговуванні, ніж радянська, яку українські військові використовували до цього.

Також повідомляється, що деякі з цих систем поставляються у невеликій кількості. В результаті цього не вистачає частин, які можна було б переміщати на лінію фронту та назад для обслуговування, тому їх доводиться вилучати, коли вони ламаються. Декілька артилерійських знарядь із різними можливостями також створюють проблеми для систем командування, управління та командирів на полі бою.

Експерт Джек Уотлінг вважає, що західні країни повинні вивчити урок і надалі спробувати обмежити кількість різних систем, що поставляються.

Нагадаємо, 19 липня глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що у Берліна закінчується озброєння для допомоги Україні. За її словами, країна продовжить підтримувати Київ і надалі, але ресурси Бундесверу обмежені.

Тим часом у росЗМІ повідомляють, що Україна вже отримала ракети для РСЗВ Himars, які здатні бити на 300 км.