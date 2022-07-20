Зафиксирована первая потеря нового российского беспилотника "Ласточка-М" (видео)

В БПЛА оказалось множество деталей, которые изготавливались не в России. Организация CAR попробует выяснить, откуда поставлялись комплектующие.

Организация Conflict Armament Research (CAR), отслеживающая оружие в ходе конфликтов, зафиксировало первую потерю нового беспилотного комплекса "Ласточка-М". Об этом сообщается на странице директора организации Дамьена Сплитерса.

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Российские войска впервые потеряли беспилотник "Ласточка-М", который задокументировали в CAR. Исследователи не только зафиксировали сам беспилотник, но и разобрали его на детали. Оказалось, что многие компоненты беспилотника сделаны не в России. Аналитики планируют установить цепочку, по которой западные технологии попадали в РФ для производства БПЛА.

"Ласточка-М" — это легкий ударный беспилотник, который входит в состав огневого комплекса ВС РФ. Его можно использовать для уничтожения живой силы и бронированной техники врага. Впервые БПЛА дебютировал на учениях "Запад-2021". "Ласточка" совместно с "Орланом-10" и "Орионом" были задействованы в масштабных маневрах.

Основные характеристики "Ласточки":

взлетная масса — 5,2 кг

дальность полета — 45 км

продолжительность полета — 2 часа

максимальная высота — до 3600 метров

скорость полета — 65-120 км/ч

Напомним, 12 июля стало известно, что бойцы ВСУ впервые сбили белорусский дрон-камикадзе "Чекан", который официально не экспортировали.

Ранее сообщалось, что фонд "Повернись живим" передал ВСУ первые беспилотники "Лелека-100".