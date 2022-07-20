Зафіксовано першу втрату нового російського безпілотника "Ластівка-М" (відео)

У БПЛА виявилося безліч деталей, які виготовлялися не в Росії. Організація CAR спробує з'ясувати, звідки постачали комплектуючі.

Організація Conflict Armament Research (CAR), яка відстежує зброю під час конфліктів, зафіксувала першу втрату нового безпілотного комплексу "Ластівка-М". Про це повідомляється на сторінці директора організації Дам'єна Сплітерса.

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Російські війська вперше втратили безпілотник "Ластівка-М", який задокументували в CAR. Дослідники не лише зафіксували сам безпілотник, а й розібрали його на деталі. Виявилося, що багато компонентів безпілотника зроблено не в Росії. Аналітики планують встановити ланцюжок, яким західні технології потрапляли в РФ для виробництва БПЛА.

"Ластівка-М" — це легкий ударний безпілотник, який входить до складу вогневого комплексу ЗС РФ. Його можна використовувати для знищення живої сили та броньованої техніки ворога. Вперше БПЛА дебютував на навчаннях "Захід-2021". "Ластівка" спільно з "Орланом-10" і "Оріоном" були задіяні в масштабних маневрах.

Основні характеристики "Ластівки":

злітна маса — 5,2 кг

дальність польоту — 45 км

тривалість польоту — 2 години

максимальна висота — до 3600 метрів

швидкість польоту — 65-120 км/год

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що бійці ЗСУ вперше збили білоруський дрон-камікадзе "Чекан", який офіційно не експортували.

Раніше повідомлялося, що фонд "Повернись живим" передав ЗСУ перші безпілотники "Лелека-100".