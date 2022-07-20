"Решающий этап": РФ ошибается, надеясь продержаться дольше Украины, – глава Пентагона

По словам Ллойда Остина, Запад продолжит искать новые возможности оказания долгосрочной военной помощи Киеву. В то же время, Путин все еще переоценивает военную мощь России.

Глава Минобороны США Ллойд Остина считает, что сейчас наступила решающая фаза войны в Украине, поэтому коллективная поддержка стран Запада жизненно важна Киеву. Об этом Остин заявил в рамках своей вступительной речи на четвертом заседании международной Контактной группы по оборонной помощи Украине "Рамштайн-4" в Вашингтоне.

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Как подчеркнул глава Пентагона, Россия надеется продержаться в этой войне дольше Украины, однако это лишь один из "ее просчетов".

"Россия думает, что сможет продержаться дольше, чем Украина, — и дольше, чем мы. Но это лишь последний из череды российских просчетов", – прокомментировал он.

Высокопоставленный чиновник напомнил, что Путин и ранее существенно переоценивал военную мощь своей страны.

Он заверил, что Контактная группа будет и дальше искать возможности оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

"Мы будем адаптировать нашу помощь, чтобы у Украины были технологии, боеприпасы и огневая мощь для самообороны", – добавил Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что Запад сегодня един в своей поддержке.

"Мы твердо придерживаемся наших обязательств. И мы воспользуемся этим случаем", — резюмировал он.

В заседании "Рамштайн-4" принимают участие министры и главы оборонных ведомств почти из 50 стран.

В рамках встречи Ллойд Остин также уточнил, что в конце этой недели ожидается очередной пакет помощи для ВСУ. Как стало известно, США передадут Украине 4 HIMARS и 2 ЗРК NASAM для защиты от ракет РФ.

Напомним, прошлое заседание Контактной группы "Рамштайн-3" состоялось в середине июня в Бельгии в очном режиме. Тогда Ллойд Остин также подчеркивал, что с новыми поставками оружия медлить нельзя, так как ставки для Украины "слишком высоки".