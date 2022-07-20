"Вирішальний етап": РФ помиляється, сподіваючись протриматися довше за Україну, — глава Пентагону

За словами Ллойда Остіна, Захід продовжуватиме шукати нові можливості надання довгострокової військової допомоги Києву. Водночас Путін все ще переоцінює військову міць Росії.

Глава Міноборони США Ллойд Остіна вважає, що зараз настала вирішальна фаза війни в Україні, тому колективна підтримка країн Заходу є життєво важливою Києву. Про це Остін заявив у межах своєї вступної промови на четвертому засіданні міжнародної Контактної групи з оборонної допомоги Україні "Рамштайн-4" у Вашингтоні.

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Як наголосив глава Пентагону, Росія сподівається протриматися в цій війні довше за Україну, проте це лише один із "її прорахунків".

"Росія думає, що зможе протриматися довше, ніж Україна, і довше, ніж ми. Але це лише останній з низки російських прорахунків", — прокоментував він.

Високопосадовець нагадав, що Путін і раніше суттєво переоцінював військову міць своєї країни.

Він запевнив, що Контактна група й надалі шукатиме можливості надання довгострокової військової допомоги Києву.

"Ми адаптуватимемо нашу допомогу, щоб Україна мала технології, боєприпаси та вогневу міць для самооборони", — додав Остін.

Глава Пентагону наголосив, що Захід сьогодні єдиний у своїй підтримці.

"Ми твердо дотримуємось наших зобов'язань. І ми скористаємося цим випадком", — резюмував він.

У засіданні "Рамштайн-4" беруть участь міністри та глави оборонних відомств майже із 50 країн.

У межах зустрічі Ллойд Остін також уточнив, що наприкінці цього тижня очікується черговий пакет допомоги для ЗСУ. Як стало відомо, США передадуть Україні 4 HIMARS та 2 ЗРК NASAM для захисту від ракет РФ.

Нагадаємо, минуле засідання Контактної групи "Рамштайн-3" відбулося в середині червня у Бельгії в очному режимі. Тоді Ллойд Остін також наголошував, що з новими поставками зброї зволікати не можна, оскільки ставки для України "надто високі".