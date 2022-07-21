Обстрелянный россиянами Дом офицеров в Виннице показали изнутри (фото)

Здание местные власти планируют "законсервировать" до зимы и сохранить его исторический фасад.

Украинцам показали, как сейчас выглядит Дом офицеров в Виннице, который пострадал 14 июля во время обстрела города российскими войсками. Фотографии глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов опубликовал в официальном Телеграм-канале.

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На фотографиях видно, что больше всего пострадала художественная роспись стен. Практически во всех помещениях отвалилась штукатурка. Некоторые стены повреждены осколками ракеты. А стены в некоторых помещениях отсутствуют вообще.

[ + – ] В Доме офицеров повреждены стены Фото: Сергей Борзов/ Telegram

В актовом зале повреждена крыша и практически не подлежит восстановлению лепнина на потолках.

[ + – ] В Доме офицеров уничтожен актовый зал

В здании нет сохранившихся окон и пострадали перекрытия.

[ + – ] Так выглдяит Дом офицеров в Виннице после ракетного удара россиян Фото: Сергей Борзов/ Telegram

Тем не менее власти планируют сохранить исторический фасад разрушенного здания.

"Как и в Харькове планируют оставить фасад разрушенной облгосадминистрации, на примере ЦУМа на Крещатике в Киеве: за исторической частью здания – новое современное", — сказал Борзов.

Он добавил, что уже в ближайшее время состоится конкурс проектов на восстановление городского Дома офицеров. А пока пострадавшее здание "законсервируют" до зимы.

К слову, Дом офицеров уже один раз пострадал во время боевых действий. Это случились во Вторую мировую войну. В советскую эпоху здание восстановили. В таком виде оно пребывало до 14 июля.

Ранее Фокус писал о том, что аварийное здание Дома офицеров в Виннице, пострадавшее в результате ракетного удара ВС РФ, не будет полностью снесено. К такому решению власти города пришли после экспертной оценки специалистов ГСЧС.

Напомним, российская армия атаковала Винницу крылатыми ракетами утром 14 июля. Удар пришелся по центру города, в Минобороны РФ заявили, что целью был Дом офицеров, оккупанты утверждают, что уничтожили военных.