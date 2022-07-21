Обстріляний росіянами Будинок офіцерів у Вінниці показали зсередини (фото)

Будівлю місцева влада планує "законсервувати" до зими та зберегти її історичний фасад.

Українцям показали, як зараз виглядає Будинок офіцерів у Вінниці, який постраждав 14 липня під час обстрілу міста російськими військами. Фото голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов опублікував в офіційному Телеграм-каналі.

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На фото видно, що найбільше постраждав художній розпис стін. Майже в усіх приміщеннях відвалилася штукатурка. Деякі стіни пошкоджені уламками ракети. А стіни у деяких приміщеннях відсутні взагалі.

[ + – ] У Будинку офіцерів пошкоджені стіни Фото: Сергій Борзов/ Telegram

В актовому залі пошкоджено дах і практично не підлягає відновленню ліпнини на стелях.

[ + – ] У Будинку офіцерів знищено актову залу

У будівлі немає вікон, що збереглися, і постраждали перекриття.

[ + – ] Так виглядає Будинок офіцерів у Вінниці після ракетного удару росіян Фото: Сергій Борзов/ Telegram

Проте влада планує зберегти історичний фасад зруйнованої будівлі.

"Як і в Харкові планують залишити фасад зруйнованої облдержадміністрації, на прикладі ЦУМу на Хрещатику в Києві: за історичною частиною будівлі — нова сучасна", — сказав Борзов.

Він додав, що найближчим часом відбудеться конкурс проєктів на відновлення міського Будинку офіцерів. А поки що постраждалу будівлю "законсервують" до зими.

До речі, Будинок офіцерів уже одного разу постраждав під час бойових дій. Це сталося у Другу світову війну. За радянської доби будівлю відновили. У такому вигляді він перебував до 14 липня.

Раніше Фокус писав про те, що аварійна будівля Будинку офіцерів у Вінниці, яка постраждала внаслідок ракетного удару ЗС РФ, не буде повністю знесена. Такого рішення влада міста дійшла після експертної оцінки фахівців ДСНС.

Нагадаємо, російська армія атакувала Вінницю крилатими ракетами вранці 14 липня. Удар припав по центру міста, в Міноборони РФ заявили, що ціллю був Будинок офіцерів, окупанти стверджують, що знищили військових.