В TikTok говорят об убийстве командирами бойца из 36-й бригады ВМС Украины (видео)

Люди, которые представились военнослужащими 36-й ОБрМП из Николаева, говорят — командование до смерти избило украинца Романа Стебо. Пользователи сети не уверены, что это правда.

Украинский боец 36 отдельной бригады морской пехоты Роман Стебо якобы погиб после избиения командирами. Об этом говорится в ролике, опубликованном в TikTok пользователем с ником yura1983asdfghjkl от имени военнослужащих 35 ОБрМП

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36 бригада морской пехоты: что говорят о гибели Романа Стебо

"Добрый день. Обращаются парни из 36 бригады морской пехоты. Парни из 1-го стрелкового батальона, 2-го батальона, части пулеметного взвода. Обращаемся по поводу гибели нашего побратима Стебо Романа. Некоторые офицеры нанесли тяжелые телесные, после которых Роман не выжил", — сказал мужчина на видео.

По словам человека, который говорил в ролике, бойцы 36 бригады "не хотят спустить это просто так" и призвал людей "не быть равнодушными и разобраться в этом деле".

При этом на фоне мужчины стоят несколько десятков человек, которые, как утверждаются, служат в 36 бригаде. Один из них посреди ролика предложил прокричать лозунг "Слава Украине", однако остальные этот призыв не поддержали.

"Что тут можно сказать? Вечная память парню, а мы будем дальше… До встречи", — резюмировал снимавший ролик мужчина.

Смерть в 36 бригаде: что думают пользователи TikTok

В комментариях к TikTok-посту, опубликованном якобы от имени бойцов 36 бригады, ряд пользователей соцсети усомнились, что в нем утверждается правдивая информация:

"Если бы я снимала фейк, то он был бы именно таким, один в футболочке с украинской символикой, на втором плане тихое "СЛАВА Украине" а остальные молчат";

"Что-то тут не так в этом видео. Очень много вопросов и как-то постановкой пахнет";

"Где фото на аватарке, где фамилии офицеров, где детали информации? Смахивает на фейк, подозрительно очень. Более детально нужно";

"Почему я не верю, выглядит как фейк. Они как на зоне, и почему все молчат, только один улыбается, Слава Украине кричал 1 на фоне";

"Некоторые — это кто!? Все парни не слышали и не видели!? Кстати, вы же вооружены, могли бы по-дружески остановить любого. К кому вы обращаетесь";

"Читаю комменты, почему автор не отвечает и действительно, почему были равнодушны, когда его били";

Некоторые комментаторы посчитали, что информация, озвученная в ролике, достоверна:

"Парни, как жаль";

"Парни! Это нужно обращаться в военную прокуратуру и СБУ! Помочь составить коллективное обращение помогут спецы из "юридической сотни";

"Как вообще такое может происходить! Я в шоке! Под трибунал всех виновных";

Отметим, что опубликованный день назад пользователем yura1983asdfghjkl ролик оказался единственным на его странице. Других постов в его аккаунте по состоянию на четверг, 21 июля, не было.

[ + – ] Аккаунт yura1983asdfghjkl

Тем временем ролик уже распространился в некоторых пророссийских телеграм-каналах.

Смерть в 36 бригаде: реакция командования

Фокус обратился за комментарием в пресс-службу 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. На момент публикации материала официальной реакции от 36 ОБрМП не поступило.

Напомним, в апреле в социальных сетях разгорелся скандал из-за поста, опубликованного на странице 36 бригады, в котором бойцы обвинили высшее командование Вооруженных сил Украины в отсутствии обратной связи и критической ситуации, сложившейся при обороне Мариуполя. в свою очередь Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный частично опроверг заявление подразделения, заявив, что связь с украинскими военными в Мариуполе поддерживается.

Также мы писали о том, как недавно Генштаб ВСУ опроверг сообщение российской стороны о якобы гибели украинских военных на освобожденном от оккупантов острове Змеиный.