У TikTok говорять про вбивство командирами бійця із 36-ї бригади ВМС України (відео)

Люди, які представилися військовослужбовцями 36-го ОБрМП із Миколаєва, кажуть — командування до смерті побило українця Романа Стебо. Користувачі мережі не впевнені, що це правда.

Український боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти Роман Стебо нібито загинув після побиття командирами. Про це йдеться в ролику, опублікованому в TikTok користувачем з ніком yura1983asdfghjkl від імені військовослужбовців 35 ОБрМП

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36 бригада морської піхоти: що говорять про загибель Романа Стебо

"Добрий день. Звертаються хлопці з 36 бригади морської піхоти. Хлопці з 1-го стрілецького батальйону, 2-го батальйону, частини кулеметного взводу. Звертаємось з приводу загибелі нашого побратима Стебо Романа. Деякі офіцери завдали важких тілесних, після яких Роман не вижив", — сказав чоловік на відео.

За словами людини, яка говорила в ролику, бійці 36 бригади "не хочуть спустити це просто так" і закликав людей "не бути байдужими і розібратися в цій справі".

Водночас на тлі чоловіка стоять кілька десятків людей, які, як стверджуються, служать у 36-й бригаді. Один із них посеред ролика запропонував прокричати гасло "Слава Україні", проте інші цей заклик не підтримали.

"Що тут можна сказати? Вічна пам'ять хлопцю, а ми будемо далі... До зустрічі", — резюмував чоловік, який знімав ролик.

Смерть у 36 бригаді: що думають користувачі TikTok

У коментарях до TikTok-посту, опублікованому нібито від імені бійців 36 бригади, низка користувачів соцмережі засумнівалися, що в ньому стверджується правдива інформація:

"Якби я знімала фейк, то він був би саме таким, один у футболочці з українською символікою, на другому плані тихе "СЛАВА Україні", а інші мовчать";

"Щось тут не так у цьому відео. Дуже багато питань і якоюсь постановкою пахне";

"Де фото на аватарці, де прізвища офіцерів, де деталі інформації? Скидається на фейк, підозріло дуже. Більш детально потрібно";

"Чому я не вірю, виглядає як фейк. Вони як на зоні, і чому всі мовчать, тільки один усміхається, Слава Україні кричав один на тлі";

"Дехто — це хто!? Всі хлопці не чули і не бачили!? До речі, ви ж озброєні, могли б по-дружньому зупинити будь-кого. До кого ви звертаєтеся";

"Читаю коментарі, чому автор не відповідає і справді, чому були байдужі, коли його били";

Деякі коментатори визнали, що інформація, озвучена в ролику, достовірна:

"Хлопці, як шкода";

"Хлопці! Це потрібно звертатися до військової прокуратури та СБУ! Допомогти скласти колективне звернення допоможуть фахівці з "юридичної сотні";

"Як взагалі таке може відбуватися! Я в шоці! Під трибунал усіх винних";

Зазначимо, що опублікований день тому користувачем yura1983asdfghjkl ролик виявився єдиним на його сторінці. Інших постів у його акаунті станом на четвер, 21 липня, не було.

[ + – ] Обліковий запис yura1983asdfghjkl

Тим часом ролик уже поширився в деяких проросійських телеграм-каналах.

Смерть у 36 бригаді: реакція командування

Фокус звернувся за коментарем до пресслужби 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. На момент публікації матеріалу офіційної реакції від 36 ОБрМП не надійшло.

Нагадаємо, у квітні в соціальних мережах спалахнув скандал через пост, опублікований на сторінці 36 бригади, в якому бійці звинуватили найвище командування Збройних Сил України у відсутності зворотного зв'язку та у критичній ситуації, що склалася під час оборони Маріуполя. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний частково спростував заяву підрозділу, заявивши, що зв'язок з українськими військовими в Маріуполі підтримується.

Також ми писали про те, як нещодавно Генштаб ЗСУ спростував повідомлення російської сторони про нібито загибель українських військових на звільненому від окупантів острові Зміїний.