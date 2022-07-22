Украинская авиация нанесла восемь ударов по врагу на юге страны — ОК "Юг" (видео)

За минувшие сутки самолеты и вертолеты ВСУ поразили семь целей: опорные пункты и склады боеприпасов.

В течение суток 21 июля авиация ВСУ нанесла восемь ударов по позициям и складам российских оккупантов на юге Украины, сообщает Оперативное командование "Юг". Пять ударов на счету бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации, три удара нанесли вертолетные пары.

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"Нанесено поражение по пяти опорным пунктам и двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины, а также по месту скопления вражеского личного состава в Николаевской области", — отметили в ОК "Юг".

В целом за 21 июля ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 230 огневых задач, нанеся серьезный урон россиянам.

Что удалось уничтожить?

Подтверждены такие потери врага:

35 военнослужащих;

1 самоходная гаубица "Мста-С";

2 беспилотных разведчика;

3 единицы бронетехники;

8 единиц автомобильной техники.

Эти данные предварительные, полные потери доразведываются.

По данным Оперативного командования, российская армия пытается отвечать: вечером россияне нанесли "авиаудар отчаяния" в районе населенного пункта Потемкино, однако потерь у украинских защитников нет.

Также, по данным ОК "Юг", из-за больших потерь солдаты 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказываются идти в бой. Противник прибегает к оборонительным действиям, держась за отступные рубежи.

Напомним, 19 июля ВСУ ракетным огнем и артиллерией на юге Украины уничтожили 65 оккупантов, комплекс связи "Редут-2УС" и 11 единиц бронированной техники.

Ранним утром 18 июля в районе Новой Каховки взорвался очередной склад с боеприпасами. Местные жители сообщили, что ранее украинцы уже били по этому месту, но россияне не сделали из этого выводов.