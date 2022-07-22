Украинская авиация нанесла восемь ударов по врагу на юге страны — ОК "Юг" (видео)
За минувшие сутки самолеты и вертолеты ВСУ поразили семь целей: опорные пункты и склады боеприпасов.
В течение суток 21 июля авиация ВСУ нанесла восемь ударов по позициям и складам российских оккупантов на юге Украины, сообщает Оперативное командование "Юг". Пять ударов на счету бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации, три удара нанесли вертолетные пары.
"Нанесено поражение по пяти опорным пунктам и двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины, а также по месту скопления вражеского личного состава в Николаевской области", — отметили в ОК "Юг".
В целом за 21 июля ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 230 огневых задач, нанеся серьезный урон россиянам.
Что удалось уничтожить?
Подтверждены такие потери врага:
- 35 военнослужащих;
- 1 самоходная гаубица "Мста-С";
- 2 беспилотных разведчика;
- 3 единицы бронетехники;
- 8 единиц автомобильной техники.
Эти данные предварительные, полные потери доразведываются.
По данным Оперативного командования, российская армия пытается отвечать: вечером россияне нанесли "авиаудар отчаяния" в районе населенного пункта Потемкино, однако потерь у украинских защитников нет.
Также, по данным ОК "Юг", из-за больших потерь солдаты 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказываются идти в бой. Противник прибегает к оборонительным действиям, держась за отступные рубежи.
Напомним, 19 июля ВСУ ракетным огнем и артиллерией на юге Украины уничтожили 65 оккупантов, комплекс связи "Редут-2УС" и 11 единиц бронированной техники.
Ранним утром 18 июля в районе Новой Каховки взорвался очередной склад с боеприпасами. Местные жители сообщили, что ранее украинцы уже били по этому месту, но россияне не сделали из этого выводов.